Президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев 17 июля провел совещание по вопросам реформирования и развития системы общего среднего образования, сообщила пресс-служба главы государства.

Новое руководство Министерства народного образования представило план мероприятий по реформированию системы народного образования. Президент дал поручение по повышению заработной платы, статуса педагогов в обществе, их социальной и правовой защите.

Шавкат Мирзиёев подчеркнул, что необходимо ограничить проверки деятельности учителей различными контролирующими органами, прекратить привлекать педагогов к работе по благоустройству, участию в различных собраниях, подписной кампании и иной работе, не входящей в их компетенцию. Он поставил задачу по организации специальной правовой службы по защите прав учителей.

«Необходимо поднять качество общего среднего образования на новый этап. При этом исходя из того, какие навыки будет получать учащийся в каждом классе, нужно пересмотреть государственные образовательные стандарты и учебные планы. Предстоит создать и издать учебники на основе самых современных методик, усилить в школах такие направления, как технологии, основы инженерии, математика, искусство, иностранные языки, переоснастить предметные лаборатории. Следует также уделить внимание обеспечению преемственности систем дошкольного и высшего образования», — сказал Шавкат Мирзиёев.

Президент поручил пересмотреть требования к директорам общеобразовательных школ и их заместителям. На должность директора должны назначаться кадры, обладающие управленческими способностями, нужно резко повысить ответственность заместителей директоров по духовно-просветительской и учебной работе.

При формировании государственного бюджета на 2019 год планируется повысить объем финансирования сферы. Для привлечения высококвалифицированных специалистов поручено создать отдельный фонд при Министерстве народного образования в размере 100 млрд сумов.

Руководитель страны дал указания по образованию специальной инжиниринговой компании в системе народного образования для качественного выполнения работ по строительству, реконструкции и ремонту школ.

Внимание на совещании также уделялось таким вопросам, как широкое внедрение информационно-коммуникационных технологий в систему образования, предоставление внебюджетных доходов в распоряжение школы, налаживание в школах внутриколлективной системы контроля, разработка рейтинга школ и другим.