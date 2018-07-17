Бывшему заместителю хокима Самаркандской области по вопросам развития промышленности, капитального строительства, коммуникаций и коммунального хозяйства Уткиру Абдуллаеву изменили меру пресечения с заключения под стражу на подписку о надлежащем поведении, сообщили «Газете.uz» источники в правоохранительных органах.

13 июля телеканал «Узбекистан 24» показал репортаж медиацентра при Генеральной прокуратуре, в котором сообщалось о задержании бывшего хокима Самаркандской области Туробжона Джураева и ряда сотрудников хокимията, включая замхокима Уткира Абдуллаева.

После репортажа корреспондент «Газеты.uz» обратил внимание, что в разделе о руководстве на сайте хокимията Самаркандской области должность замхокима стала вакантной, но на следующий день данные были восстановлены.

Руководитель пресс-службы хокимията Манноб Ибодуллаев сообщил, что 14 июля Уткир Абдуллаев весь день был на работе. Представитель администрации области добавил, что специалисты допустили техническую ошибку при обновлении информации на сайте.

По данным источника «Газеты.uz» в правоохранительных органах, уголовное дело в отношении Уткира Абдуллаева продолжается, в связи с чем он освобожден от занимаемой должности.