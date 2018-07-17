В Самаркандской области за «систематические нарушения в деятельности» освобождены от занимаемой должности начальник ОВД Булунгурского района подполковник Содик Абдухакимов и начальник ОВД Пахтачинского района подполковник Хайрулло Абдухамидов. Об этом сообщает УзА со ссылкой на пресс-службу МВД.

Как мы уже писали, после нашумевшего инцидента в ОВД Каттакургана совместным распоряжением генерального прокурора и министра внутренних дел Узбекистана была создана рабочая группа для изучения ситуации в органах внутренних дел. В группу, возглавляемую министром внутренних дел генералом Пулатом Бобожоновым, вошли ответственные представители аппарата президента, МВД и Генеральной прокуратуры.

Представители группы побывали в Самаркандском, Булунгурском, Джамбайском, Каттакурганском, Нарпайском, Пахтачинском и Иштыханском районах области, изучив состояние работы и имеющиеся недостатки.

Сейчас рабочая группа продолжает изучение работы органов внутренних дел Самаркандской области. Такие же изучения будут проведены во всех регионах страны.

Ранее сообщалось об увольнении в ОВД Каттакургана представителей руководства и нескольких сотрудников.

По данным МВД, в первом полугодии количество преступлений в Самаркандской области сократилось на 1245, или 40,2%, убийств — на 39,5%, грабежей — на 12,5%, нанесения тяжких телесных повреждений — на 27,4%, разбоев — на 62,5%, мошенничества — на 49,2%, воровства — на 45%, хулиганства — на 72,9%, угонов автотранспортных средств — на 33,3%. Число преступлений, совершенных несовершеннолетними, сократилось на 12,8%.

В то же время отмечено увеличение количества преступлений в Самарканде, Пастдаргомском районе, Ургуте, Иштыханском и Пайарыкском районах. В Каттакурганском, Акдарьинском районах и городе Каттакургане увеличились случаи мошенничества и разбоя, в Джамбайском и Самаркандском районах — количество преступлений, совершенных несовершеннолетними, в Каттакурганском, Ургутском и Тайлакском районах выросла преступность среди женщин, в Булунгурском районе — преступления среди ранее судимых.

Из-за «отсутствия дневного контроля за служебной деятельностью личного состава» в Булунгурском, Джамбайском и Каттакурганском районах резко увеличилось количество нарушений служебной дисциплины.