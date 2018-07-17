Деятельность компании СП ООО Intermed Innovation направлена на представление современного высококачественного и доступного медицинского оборудования и реагентов, а также качественного сервиса в гарантийный и послегарантийный период. СП ООО Intermed Innovation работает на медицинском рынке с 2010 года.

За столь длительное время компания успешно реализовала большое количество проектов различной степени сложности как с государственными лечебными учреждениями, так и частным клиниками. Компания является официальным дистрибьютором компании Shenzhen Mindray Bio-Medical Electronics Сo.,Ltd на территории Республики Узбекистан, а также ряда других ведущих мировых брендов в сфере медицины.





СП ООО Intermed Innovation предлагает особый подход к каждому клиенту. Сотрудники компании обработают запрос и порекомендуют оптимальный вариант оборудования, которое будет максимально реализовывать свои возможности в работе и оптимально подойдет для нужд клиента. Оборудование, которое компания поставляет на рынок Узбекистана, отличает высокое качество, отличная эргономика, прекрасный дизайн, инновации и, безусловно, цена и сервис. Компания имеет устойчивое развитие, стабильность и репутацию по всей республике.

СП ООО Intermed Innovation осуществляет активное и регулярное участие в специализированных медицинских выставках, организовывает научные конференции и семинары с привлечением специалистов с мировым именем.

В компании можно приобрести все необходимое оборудование в различных областях:

Жизнеобеспечение и мониторинг пациента:

Оборудование для операционных:

Диагностическое оборудование:

Компания располагает ассортиментом клинического лабораторного оборудования для диагностики и исследований, а именно автоматическими и полуавтоматическими биохимическими и гематологическими анализаторами.

При этом благодаря широкой линейке поставляемого оборудования компания может предложить решения по оснащению на любой выбор — от бюджетного уровня до премиального.





Компания СП ООО Intermed Innovation оказывает следующий спектр услуг:

консультации по подбору оборудования, если клиент затрудняется с выбором, учитывая его бюджет, объемы и направление деятельности;

поиск финансовых решений удобных для клиента при приобретении оборудования;

помощь в комплексном решении оснащения клиник, подбор оборудования, исходя из целей и задач, поставленных клиентом;

специалисты выезжают на место инсталляции, проводят установку и обучение подготовленного персонала клиники работе на оборудовании с индивидуальной настройкой его под врача в соответствии с его предпочтениями;

предоставляет гарантию до 24 месяцев;

предлагает постгарантийное обслуживание на договорной основе;

после инсталляции и обучения предоставляет удаленные консультации со специалистами в течение гарантийного периода по возникающим вопросам, если необходимо, то и с выездом на место инсталляции.

В случае технических неисправностей по вине производителя замена оборудования или его частей на новое производится в кратчайшие сроки.

Подробная информация о характеристиках поставляемого оборудования доступна на сайте imed.uz.

Получить консультацию можно по телефонам: (+99871) 150−47−47, (+99871) 200−47−00.

Адрес: ул. Хамида Алимджана, 11А

e-mail: info@imed.uz

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