В Ташкенте появились первые подземные контейнеры для сбора бытовых отходов, сообщили «Газете.uz» в пресс-службе Государственного комитета Узбекистана по экологии и охране окружающей среды. Первая такая конструкция установлена в Яшнабадском районе столицы.

«Это экспериментальный проект, он финансируется собственными средствами комитета. Срок эксперимента — один месяц, — прокомментировали в Госкомэкологии. — Для полного охвата необходимо содействие местных органов власти в изыскании источников финансирования».

Отходы собираются в съемные контейнеры, вместимость каждого из которых — 500 кг. Мусор поступает в контейнер через наземный вертикальный трубопровод с загрузочными люками. Для спуска и подъема контейнеров при вывозе отходов используется гидравлический механизм.





Такие подземные контейнеры могут размещаться внутри кварталов с многоквартирными домами, на улицах с индивидуальным жильем, на производственных, торговых и социальных объектах, в парках, зонах отдыха, на тротуарах и аллеях городов.

Мусоросборочные пункты могут обслуживать автотранспортные компании, специализирующиеся на сборе отходов. Информация о загруженности отходов контейнерами будет собираться в центре управления, после чего для автотранспорта будет сформирован маршрут движения.

Как отмечают в Госкомэкологии, подземные мусоросборники имеют ряд преимуществ: не требуют централизованного электро-, газо- и водоснабжения, канализации, мобильны и просты в установке, исключают неприятные запах, шум, скопление москитов и мух, не привлекают лиц, собирающих мусор.

Они также экономно расходуют площадь и оставляют наземное пространство для иных нужд. Система автоматического контроля заполнения контейнеров и формирование маршрутов мусоровозов исключает переполненность контейнеров и способствует рациональному использованию топливно-энергетических ресурсов.