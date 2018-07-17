Национальная авиакомпания «Узбекистон хаво йуллари» сообщила об изменениях в рейсах по маршруту Ташкент-Ургенч-Ташкент 18 июля, связанных с закрытием аэропорта «Ургенч». Как сообщалось ранее, рейсы вместо Ургенча выполняются в Нукус и из Нукуса.

Рейсы HY051/052 в/из Ургенча отменены. Пассажиры с авиабилетами на рейсы HY051/052 до Ургенча и обратно будут отправлены в Нукус рейсами HY011/012.

Рейс HY011. Вылет из Ташкента — в 08:45, прибытие в Нукус — в 10:30.

Рейс HY012. Вылет из Нукуса — в 11:10 , прибытие в Ташкент — 12:45.

Рейсы HY053/054 в/из Ургенча отменены. Пассажиры с авиабилетами на рейсы HY053/054 до Ургенча и обратно будут отправлены в Нукус рейсами HY047/048, следующими по маршруту Ташкент-Навои-Нукус-Ташкент.

Рейс HY047. Вылет из Ташкента — в 13:20, прибытие в Нукус — в 16:05 (с промежуточной посадкой в Навои).

Рейс HY048. Вылет из Нукуса — в 16:45, прибытие в Ташкент — в 18:20.

Рейсы HY057/058 в/из Ургенча отменены. Пассажиры с авиабилетами на рейсы HY057/058 до Ургенча и обратно будут отправлены в Нукус и обратно рейсами HY017/018.

Рейс HY017. Вылет из Ташкента — в 19:30, прибытие в Нукус — в 21:15.

Рейс HY018. Вылет из Нукуса — в 21:55, прибытие в Ташкент — в 00:55 (с промежуточной посадкой в Самарканде).

В графики рейсов могут быть внесены изменения. Компания просит пассажиров следить за новостями на официальном сайте и в Telegram-канале. Информационная справочная служба: (+99871) 140−02−00.

Пассажиры с авиабилетами, оформленными на вышеуказанные рейсы по маршруту Ташкент-Ургенч-Ташкент, будут приниматься к полету по ранее оформленным авиабилетам без дополнительных сборов.

Пассажирам с билетами до Ургенча по прилету в Нукус будут предоставлена автобусная транспортировка до аэропорта Ургенча.

Пассажиры с билетами из Ургенча в Ташкент должны явиться в аэропорт Ургенча не позже чем за 4 часа до вылета рейса по указанным выше графикам для своевременного трансфера автобусом в Нукус.