Меры безопасности посетителей торгово-развлекательных комплексов Ташкента усилены после пожара 12 июля в здании супермаркета «Кристалл» в Юнусабадском районе. Об этом сообщила пресс-служба ГУВД.

Во всех крупных торгово-развлекательных центрах столицы организовано круглосуточное дежурство сотрудников Государственной службы пожарной безопасности.

В каждом ТРЦ проводится комплекс мероприятий по изучению соответствия зданий и помещений требованиям пожарной безопасности. Внимание обращено на исправность систем сигнализации и пожаротушения, дымоудаления, оповещения о пожаре и чрезвычайных ситуациях.

Инспектируются эвакуационные пути, исправность аварийного освещения, первичных средств пожаротушения, наличие световых указателей и эвакуационных выходов. Персонал ТРЦ отрабатывает оперативную эвакуацию граждан, а также ликвидацию возможных очагов возгорания.