Многие топ-менеджеры компаний-дистрибьюторов ставят перед собой задачу увеличения продаж и вывода бизнеса на новый уровень. Но в условиях современного рынка Узбекистана, где большинство компаний все еще работают дедовскими методами, решение этой задачи кажется невыполнимым.

Зачастую подразделения крупной организации ведут учет в разных программах или вовсе на бумаге. Отсутствие единой системы ведения бизнес-процессов не позволяет централизованно управлять компанией, а руководители отделов не могут объективно оценить работу сотрудников и эффективность маркетинга. Отсутствие единой системы учета влечет за собой и проблемы сбора данных, отчего нельзя получить полную аналитику. И в результате невозможно ставить точные цели и принимать верные решения. Решить все эти проблемы и сделать деятельность предприятия прозрачной призвана современная система автоматизации бизнес-процессов.

5 задач руководителя, которые решает автоматизация бизнес-процессов





Контроль работы сотрудников и компании

Cистема автоматизации бизнес-процессов позволяет вести полный внутренний контроль дистрибуции. Руководители могут унифицировать все процессы, ставить цели по продажам, KPI и контролировать их достижение. Система ведет внутренний финансовый контроль и предоставляет консолидированные данные по всем действиям в системе. Благодаря ей руководители всегда могут узнать себестоимость товара, выручку от продажи, потерю от скидок и расходы на все сопутствующие услуги (транспорт, ГСМ и другие).

Система автоматизации бизнес-процессов незаменима для контроля «полевых» сотрудников при помощи GPS. Руководитель всегда может увидеть на карте, где сейчас находится торговый представитель, какие точки он посетил за определенное время, сколько там находился и сделал успешных продаж.

Алёна Ли, коммерческий директор СП ООО Intersok: «Внедрение системы автоматизации избавило нас от проблем с приписками и неправильными решениями, сделанными на основе искаженных данных. С ее помощью мы можем планировать „выхлопы“ по всем нашим мероприятиям, опираясь на реальные данные, и ставить верные прогнозы продаж от отдельной торговой точки до общего плана продаж в разрезе каждого SKU. Кроме того, она позволяет прогнозировать все начинания, отслеживая наши сильные и слабые стороны.



Система автоматизации помогает сэкономить время и снизить расходы, а вся работа в целом упростилась и ускорилась. Работа компании стала для меня прозрачной, я вижу всю картину в разрезе страны, от торгового представителя до дистрибьютора. Теперь я знаю, что, где и как „лечить“».





Отслеживание шагов визита

Автоматизация позволяет руководителю отслеживать шаги визита своих торговых представителей на любом этапе. В системе можно получить информацию о торговой точке, какой из торговых агентов за нее отвечает, когда ее посещал и какие сделал продажи. Программа показывает в консолидированном виде, что из товаров лучше продается, какие у точки остатки и какие на ней висят долги.

Для торговых агентов автоматизация помогает лучше вести дела и контролировать свои продажи. Они могут вести всю цепочку шагов визита — от первого посещения до создания заказа на склад. Система позволяет видеть скидки и бонусы для торговой точки, заключать сделки, снимать остатки и на их основании сформировать рекомендованный заказ. Дополнительный бонус: можно прямо в программе сделать фотоотчет о выполненной работе, проводить аудит и анкетирование.

Группа компаний Sunlight Group: «Система автоматизации позволяет в удаленном режиме управлять продажами, следить за шагами визита торгового персонала и контролировать все связанные с этим процессы. В итоге она помогает реально влиять на продвижение продуктов, реализуемых торговыми командами. Возможность синхронизации с программой „1С“ привносит дополнительные удобства ее использования».





Управление продажами

Автоматизация продаж делает работу склада прозрачной и эффективной. Она помогает полностью управлять складскими движениями в онлайн-режиме: приход, расход, бронирование, внутреннее и внешнее перемещение. Программа поддерживает мультивалютность, а это значит, что можно одновременно вести продажи в Узбекистане и Европе и конвертировать данные в любую валюту с учетом заложенного курса. При автоматизации продаж можно за несколько кликов мыши обновить цену на товар сразу по всем филиалам в Узбекистане или нажатием кнопки ввести новые протоколы шагов визита.

Система позволяет контролировать закупки: что купили, что продали, по какой цене, сколько нужно выплатить поставщику (из кассы или в рассрочку). Она также покажет залежавшийся товар, чтобы его быстрее можно было продать. Автоматизация помогает ограничивать продажи, например, можно заблокировать продажу товара торговым точкам с задолженностью или с подошедшей датой консигнации. Вдобавок топ-менеджеры всегда смогут узнать в программе текущий strike rate для выбранной территории, сформировать P&L-отчет или провести анализ маршрута торговых агентов.

Кахрамон Алимов, Учредитель OOO «Platunim Trade Group», дистрибьютор L’Oréal, Kraft Foods, Johnson & Johnson, Heinz, JTI, Colgate & Palmolive и P&G в Узбекистане: «Автоматизация продаж помогает нам синхронизировать заказы с учетом остатков на складе в онлайн-режиме. Поэтому исключаются ситуации, когда 10 торговых агентов продадут со склада один и тот же товар. Вдобавок мы меньше тратим на бумагу и сократили ошибки при заказе, что положительно повлияло на лояльность торговых точек».





Сбор данных

Автоматизация бизнес-процессов позволяет централизованно собирать большое количество информации в режиме реального времени. Она лишена человеческого фактора, поэтому данные нельзя подменить или исказить, что решает проблему с приписками. С системой автоматизации не нужно ждать данные из удаленных филиалов или импортировать их из других программ, потому что они поступают в нужном формате в онлайн-режиме. Например, руководитель в одной программе может увидеть закупочную цену товара, сколько его осталось на складе, динамику продаж и прогноз по закупке на будущий месяц.

Что самое важное, программа хранит всю информацию в «облаке», а значит данные не будут утеряны при поломке жесткого диска или потере ноутбука. Для доступа к платформе достаточно любого гаджета с выходом в интернет, поэтому управлять предприятием можно даже в командировке. Все данные надежно зашифрованы, и злоумышленники до них не доберутся.

Шухрат Ниязметов, представитель компании BIC по Центральной Азии: «Самым главным плюсом CRM-системы для меня является огромное количество данных, собранных о клиентах, о рынке в целом и о команде. До появления системы автоматизации бизнеса такой возможности не было. Можно было собирать только базовую и поверхностную информацию, а сейчас же можно собирать огромное количество данных, даже самых мелких. А когда есть большие данные, единственное, что нужно уметь — это правильно анализировать и трактовать результаты анализа этих данных».





Полная и детальная аналитика

Ежесекундный сбор данных в системе автоматизации позволяет моментально получать отчеты для аналитики. Консолидированный дашборд открывает руководителям всю картину по деятельности целиком. Все данные можно группировать по десяткам параметров за любой период времени и выгружать для отчетности. Это позволяет выстроить грамотную стратегию, контролировать остатки и прогнозировать продажи на будущее. Аналитика также позволяет быстро оценить эффективность маркетинговых кампаний и мерчандайзинга в торговых точках.

Азизбек Султанов, руководитель отдела планирования и аналитики СП ООО IBT — официального представителя PepsiCo Inc. в Узбекистане: «Раньше мы очень много времени тратили на обработку данных, которые доходили до нас с ошибками. После внедрения системы автоматизации мы получаем нужную информацию в считанные секунды, при этом исключая человеческий фактор. Теперь остается больше времени и ресурсов для аналитики, и можно намного быстрее составлять отчетность для анализа».

Компания Green White Solutions уже более 8 лет разрабатывает для рынка Узбекистана серию программных продуктов, заточенных под автоматизацию бизнеса в различных сферах. На сегодня разработками компании пользуются уже более 100 крупных организаций.

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