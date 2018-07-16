Общий объем совокупных доходов населения Узбекистана в первом полугодии составил 109,2 трлн сумов, что в расчете на одного человека в среднем равно 3,3 млн сумов, сообщил Государственный комитет по статистике. Реальные совокупные доходы надушу населения составили 2,7 млн сумов.

Реальные доходы характеризуют номинальные доходы с учетом изменения розничных цен и тарифов, представляя собой реальную покупательную способность номинальных доходов, отмечается в сообщении. В связи с изменением потребительских цен темпы роста совокупных доходов населения в реальном выражении составили 112%, доходы на душу населения по сравнению с аналогичным периодом прошлого года составили 110,1%.

Совокупные доходы населения включают в себя денежные доходы и доходы в натуральной форме, состоят из поступлений, которые, как правило, имеют свойство повторяемости и поступают в домохозяйство или к его индивидуальным членам на регулярной основе, ежегодно или с меньшими интервалами, поясняют специалисты Госкомстата.

Среднедушевые номинальные совокупные доходы населения выше среднереспубликанского значения отмечались в Ташкенте (7,4 млн сумов), Навоийской (5,09 млн сумов), Бухарской (3,9 млн сумов) и в Ташкентской (3,4 млн сумов) областях.

Весьма высокий показатель реального роста совокупных доходов на душу населения был зафиксирован в Сурхандарьинской области — 15,9%. В Хорезмской (15,6%), Самаркандской (14,6%), Андижанской (13,5%), Наманганской (12,2%) и Бухарской (11,9%) областях значения среднедушевых доходов также превышают среднереспубликанский уровень.

Значительному росту общего объема совокупных доходов населения в основном способствуют существенные изменения доходов от трудовой деятельности (доходы наемных работников и от самостоятельной занятости), на долю которых приходятся 65% общих доходов, и 28,2% составляют доходы от трансфертов. Доходы от собственности достигают 4,6%, а доходы от производства услуг для собственного потребления — 2,2%.