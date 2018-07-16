Доступ к общественному Wi-Fi будет предоставляться только при идентификации личности и с ведением учета используемых веб-ресурсов. Это установлено новыми правилами оказания услуг сети передачи данных, которые будут введены с 12 октября, сообщила Norma.uz.

Личность пользователей идентифицируется по их номеру мобильного телефона или регистрационным данным, осуществленным по документам, удостоверяющим личность: авиа- и ж/д-билеты, данные о регистрации в гостинице и так далее.

Для идентификации по телефонному номеру на этот номер отправляется одноразовый SMS-пароль. Срок его активации — не более 10 минут. При этом будет обеспечена тайна информации.

Организатор услуги Wi-Fi может предоставлять ее как на платной, так и бесплатной основе клиентам или посетителям. При этом продолжительность сессии не должна превышать 24 часа.

В новых правилах используются и поясняются такие понятия, как «услуги Wi-Fi», «IP-телевидение», «IP-телефония», «оператор/провайдер сети передачи данных», «услуги хостинга» и другие.

Операторам или провайдерам предписано создать систему круглосуточного справочного обслуживания абонентов для предоставления им информации об услугах сети, тарифах, состоянии лицевого счета, технических неисправностях, времени и скорости передачи данных и остатке трафика.

Поставщиков услуг обязали предупреждать об изменениях тарифов не менее чем за 10 дней до их введения. Эта информация должна быть представлена на их веб-сайтах, в СМИ и местах работы с абонентами и пользователями.

Неисправности в сети передачи данных оператор или провайдер обязан устранить их в сроки, установленные договором с абонентом. При задержке по требованию абонента они уплачивают штраф (пеню) в размерах, указанных договором.