Узбекистан — уникальная страна. Это один из немногих регионов мира, где солнце светит почти 365 дней в году. Солнечные дни благоприятно сказываются на нашем настроении, но яркие летние солнечные лучи могут нанести серьезный вред глазам. В такую погоду они быстро устают, картинка становится размытой, иногда двоится в глазах, появляются сильные головные боли. Случается, что на фоне спазма сосудов, это приводит к трагическим последствиям.





Спазм сосудов в солнечную погоду может вызвать перенапряжение мышц глаз. В такие моменты глаза теряют свою способность реагировать на изменение фокусного расстояния, в итоге ухудшается острота зрения вдаль. Страшно подумать о последствиях, если в этот момент человек, например, переходит дорогу или управляет автомобилем.





Именно сейчас, когда по всему Узбекистану наступила аномальная жара, сеть оптик Mir Pharma Optical объявила грандиозные скидки до 50% на дизайнерские очки мировых брендов.

Очки от ведущих брендов предполагают высокое качество изготовления. Это касается как оправы, так и самих линз, ведь именно они защищают глаза от воздействия ультрафиолетовых лучей. В брендовых очках УФ-защита встроена в высококачественные линзы, в то время как у дешевых аналогов это лишь верхнее покрытие.





С 16 июля в Mir Pharma Optical будут действовать скидки от 10% до 50% на солнцезащитные очки коллекций этого сезона, а также на оптические оправы.





У покупателей появится возможность приобрести очки, сочетающие в себе элегантность и новизну, и подчеркнуть свою приверженность таким брендам как Dior, Ferre Kenzo, Miu miu, Porsche Design, Roberto Cavalli, Tag Heuer, Tiffany и многим другим.





Также в сети оптик можно получить бесплатную диагностику от опытного консультанта-офтальмолога и выбрать оптические очки, линзы которых будут изготовлены в специальной лаборатории, оснащенной японским оборудованием.

Телефон: (+99871) 231−00−11

Адрес: ул. Шота Руставели, 13-Б

Сайт: mpo.uz

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