Как уберечься от жары — вопрос актуальный, особенно для жителей Узбекистана. Не зря с давних времен Ташкент в первую очередь ассоциируется с солнечным городом.

Издревле люди, чтобы спастись от излишнего нагрева, использовали простые методы: одевали светлую и свободную одежду, держались в тени, пили много жидкости, и самое главное — отдыхали в прохладных помещениях в самый жаркий период — после обеда.

В технологии строительства изначально закладывались природные материалы, которые защищали помещения от нагрева. Например, обычный одноэтажный глинобитный дом, окруженный деревьями, прекрасно сохранял прохладу. Поэтому жильцы могли спокойно прийти вечером в прохладный дом и спать с комфортом, не мучаясь от ночной духоты.

Замеры показали, что даже светлые стены домов в течении дня могут нагреться до 50−55 градусов, и потом в течение восьми часов излучать накопленное тепло в помещение.





Есть ряд рекомендаций, как проще перенести жару, особенно для жителей многоквартирных домов, проживающих на верхних этажах, не защищенных тенью деревьев:

Можно обшить стены, которые больше всего нагреваются. Для этого подходят изолирующие материалы, такие как минеральная вата и гипсокартон.

Открыть все окна, провести влажную уборку, протереть полы так, чтобы они остались влажными. Также можно обрызгать стены из распрыскивателя, дождаться, пока вода испарится, и влага покинет помещение. Оставлять окна открытыми имеет смысл, только если наружная температура не превышает 30 градусов или есть ветерок.

При наличии вентилятора можно установить емкость с холодной водой, в которую также нужно добавить льда. Эта мера позволит легче перенести дневное пекло и ночную духоту.

Есть одновременно простой и наиболее кардинальный метод — это покупка и установка кондиционера. Однако кондиционеры — дорогостоящая техника, да и услуги мастера по установке стоят от 200 до 400 тысяч сумов в летнее время.





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