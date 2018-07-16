16 июля Совет Европейского союза утвердил директивы для Верховного представителя ЕС по иностранным делам и политике безопасности и Европейской комиссии в отношении переговоров по Соглашению о расширенном партнерстве и сотрудничестве с Узбекистаном (СРПС). Об этом сообщило ИА «Дунё».

Как говорится в пресс-релизе Совета ЕС, будущее соглашение должно охватить такие области, как политический диалог и реформы, верховенство закона, правосудие, свобода и безопасность, права человека, миграция, торговля, а также экономическое и устойчивое развитие.

Новое СРПС будет способствовать развитию благоприятной деловой и инвестиционной среды, а также обеспечит сотрудничество по вопросам внешней политики и глобальным вызовам, таким как изменение климата, коррупция и борьба с терроризмом.

«Узбекистан под новым руководством добился значительного прогресса в области реформ, направленных на защиту прав человека, укреплении сотрудничества со своими соседями и международными партнерами, а также содействии безопасности и стабильности в регионе. В рамках Соглашения о расширенном партнерстве и сотрудничестве ЕС готов активизировать взаимодействие с Узбекистаном для дальнейшей поддержки этих усилий и вывода двусторонних отношений на новый уровень в интересах как ЕС, так и Узбекистана», — отмечается в пресс-релизе Совета ЕС.