С 15 июля в Ташкенте прекращено наземное аналоговое телевещание. До конца года оно будет прекращено по всему Узбекистану.

Как сообщается на сайте Центра радиосвязи, радиовещания и телевидения, в аналоговом формате до этого передавались государственные телеканалы «Узбекистан», «Ёшлар», «Спорт» и «Ташкент».

Согласно графику, утвержденному постановлением правительства в июле прошлого года, с 15 января аналоговое телевещание было остановлено в Андижанской, Ферганской, Наманганской и Ташкентской областях, с 15 апреля — в Сырдарье, с 15 мая — в Джизакской, с 1 июня — в Самаркандской, с 15 июня — в Бухарской и Навоийской областях, с 1 июля — в Хорезмской области. В удаленных и труднодоступных населенных пунктах указанных регионов отключение началось с июля.