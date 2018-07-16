Боксеры Узбекистана Фазлиддин Гаибназаров, Шахрам Гиясов и Муроджон Ахмадалиев одержали очередные победы на профессиональном ринге в США.

Фазлиддин Гаибназаров (5−0−0, 2 КО) на вечере бокса в Новом Орлеане выступил против ранее непобежденного американца Кевина Джонсона (5−1−0, 4 КО). Узбекистанец одержал победу единогласным решением судей (78:74, 78:74, 78:74).

Шахрам Гиясов (3−0−0, 2 КО) в рамках боксерского шоу в Лос-Анджелесе вышел на ринг против мексиканца Дэниела Эчеверриа (19−6−0, 17 КО). В первом же раунде уроженец Бухары нокаутировал соперника ударом справа в корпус.

Муроджон Ахмадалиев (3−0−0, 2 КО) на том же ринге сразился с аргентинцем Луисом Молиной (7−5−1, 2 КО). В шестираундовом поединке узбекистанец победил по очкам (59:53, 59:53, 59:53).