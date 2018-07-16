9−15 июля в кыргызском Оше состоялись переговоры рабочих групп правительственных делегаций Узбекистана и Кыргызстана по вопросам делимитации и демаркации государственной границы, сообщила пресс-служба Министерства иностранных дел.

Были рассмотрены итоги совместных полевых обследований, проведенных 2−7 июля на участках в пределах Наманганской и Ферганской областей Узбекистана по смежеству с Баткенской и Джалалабадской областями Кыргызстана.

Определено прохождение линии границы по двум отрезкам, в том числе по участку Гава и частично по Гавасаю. По итогам переговоров подписан протокол.