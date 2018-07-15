Министр высшего и среднего специального образования Ином Маджидов в интервью «Газете.uz» рассказал о главных проблемах и вызовах в системе образования Узбекистана.

О тестовых испытаниях

В этом году изменены условия организации тестовых испытаний. Это позволяет утверждать, что обойти правила какими-либо действиями невозможно. Вступительные экзамены будут проводиться в 60 павильонах с видеонаблюдением. Шпаргалками открыто пользоваться невозможно. Практически невозможно пронести электронные устройства и пользоваться ими. Экзамен сдаст тот, кто основательно подготовился к нему. Все будет объективно.





Те, кто ищут помощь в поступлении, и те, кто предлагают такую помощь, идут по пути обмана. Люди, которые предлагают такие услуги, — мошенники. Они возьмут деньги, будут обещать, уверять, но ничего сделать не смогут. Затем будут придумывать байки о том, что что-то пошло не так.

Я призываю абитуриентов и родителей не идти на эти уловки. Это уголовно наказуемо, но не всегда людей это останавливает. Но элементарная логика же должна работать! Условия таковы, что «помочь поступить» невозможно.

Суперконтракты

Если есть финансовая возможность, то можно официально заплатить вузу. Минимальный порог для суперконтрактников в этом году составляет 56,7 балла, раньше было 68.

Если абитуриент не добрал 1, 2, 3, 4 балла до проходного, то он может оплатить сумму контракта в 1,5, 2, 2,5 и 3-кратном размере соответственно. Если он не попадает в этот порог, то можно заплатить в зависимости от направления образования сумму, превышающую стоимость контракта в 10−20 раз.

Мы должны разрушить стереотип о том, что для поступления в университет нужно кому-то заплатить взятку.

О коррупции в вузах

Недостаток наших вступительных тестов в том, что достаточно подготовиться хорошо по двум предметам и можно пройти [конкурс]. Но в вузе есть и другие предметы… Часть студентов поступают с недостаточными знаниями, которые должны набираться в школах и колледжах.

Коррупция во время сессий — следствие спроса со стороны студентов без достаточной базы знаний и предложения со стороны недобросовестных преподавателей.

Зарплата — важный, но не единственный фактор. Должны быть моральные и этические нормы у преподавателей. Это можно решить путем ужесточения отбора, требований и системной работы.

С другой стороны, технология тестов хороша тем, что даже если форма и содержание несовершенны, сама их организация позволяет абитуриенту с достаточными знаниями стать студентом.

Как попасть в мировые рейтинги вузов

Чтобы попасть в мировые рейтинги университетов, необходимо отвечать тем высоким стандартам вузов, с которыми мы хотим конкурировать в рейтингах. У составителей разных рейтингов свои методики расчета. В основном, критериями выступают качество подготовки кадров, востребованность выпускников на рынке труда, научный потенциал, продвижение научно-инновационных идей, международный обмен, научная активность педагогических кадров (публикации и их индекс цитирования).

Главными причинами, из-за которых вузы Узбекистана пока не могут войти в мировые рейтинги, являются недостаточные материальная база и качество образовательного процесса.





О самостоятельности вузов

До 2017 года вузы были значительно ограничены в самостоятельности, то есть кроме как в определении внутренних правил, они не имели свободы. Последние изменения предоставляют вузам право самостоятельно определять новые направления образования, а также выбирать образовательную программу, которая была типовой. Например, вузы имеют возможность изменять перечень предметов и объемы учебных программ в большей степени, чем это было ранее. У вузов также есть право развивать свою научную деятельность в любых направлениях и формах.

Ограничения существуют по квоте набора студентов. Но теперь, помимо утвержденной квоты, открылись заочная и вечерняя формы обучения, на которую вузы и заказчики сами дают предложения по квотам.

Сейчас прорабатывается вопрос о внедрении возможности для вузов предоставлять специальные учебные курсы для получения дополнительного заработка.

Еще одно нововведение — теперь деятельность ректора будет также оцениваться по активности вуза в развитии международных программ, то есть создании программ совместно с зарубежными вузами. Это поможет вузам выйти на новый уровень и улучшить материальную базу и качество обучения.

Иностранные абитуриенты

В прошлом году от вступительных тестовых экзаменов были освобождены абитуриенты из стран СНГ. С этого года все иностранные студенты освобождены от прохождения тестовых испытаний.

Прием будет вестись на основе собеседования, проводимого самим вузом. Раньше они должны были сдавать тесты, которые не учитывая, по какой программе абитуриенты учились до этого. Так мы ставили их в заведомо неравные условия с нашими абитуриентами. Это привело к снижению интереса иностранцев. Мы должны их вновь заинтересовать, заставить поверить.

За рубежом легко поступить в вуз, но учиться там сложно. У нас, к сожалению, наоборот.

Приглашение зарубежных преподавателей для работы в наших вузах очень полезно, но за это надо платить. Этот вопрос в какой-то степени решен последними решениями президента. Через фонд «Истеъдод» можно приглашать преподавателей. Раньше этому также препятствовало отсутствие конвертации.

Новые вузы

В настоящий момент идут переговоры с зарубежными вузами, в частности, с несколькими корейскими, российскими и китайскими вузами. Мы выступили с предложениями, они детально изучают финансовые, налоговые, инвестиционные условия. Это серьезные университеты, заинтересованные в долгосрочном партнерстве.

Что касается частных вузов, то их открытию ничто не мешает. Возможно, нужно доработать законодательную базу, должны быть определенные требования, выставляемые государством. В нашем законодательстве нет определения частных вузов, хотя есть определение вузов «разной формы собственности».

Не все зарубежные вузы, которые функционируют у нас, частные. Например, учредителями филиала Московского государственного университета выступают Минвуз со стороны государства и сам МГУ. Но государство никак не участвует в деятельности Сингапурского института развития менеджмента.





Необходимость стипендий

Стипендия — это вопрос социальной защиты студента. 70% студентов будут против отмены стипендий. Принять однозначное решение по этому вопросу сложно. Если сделать сумму контракта дифференцированной, то получится, что кто-то платит за другого.

Есть большое число студентов, для которых стипендия очень важна. Мы постепенно придем к ее отмене, как в зарубежных странах. Те, кто думает, что правительство не рассматривает эти идеи, ошибаются.

Сумма контракта на данный момент небольшая, и она не покрывает всех затрат вузов. Нужно учитывать, что развитие вузов зависит от этого.

Свободное посещение занятий

Никто никогда не запрещал студентам учиться и работать. Единственное требование — в положении об образовании написано: студент может работать в свободное от учебы времени.

Свободное посещение занятий студентами можно будет ввести тогда, когда большая часть студентов будет способна и будет иметь возможность самообразовываться. Мы к этому постепенно придем. Если сделать это прямо сейчас, то в конце семестра придется отчислить 70% студентов.

Необходимо развитие информационно-ресурсных центров, библиотек, которые сейчас не могут обеспечить потребности всех студентов.





Трудоустройство выпускников

Каждый вуз имеет статистику о трудоустройстве своих студентов. Приблизительно 80% выпускников устраиваются в течение полугода после завершения вуза. В то же время, у нас пока нет мониторинга трудоустройства студентов по специальности, это очень сложно. Отсутствует механизм связи между выпускниками и вузом.

Образец для подражания

В плане образовательной системы образец для подражания — Южная Корея. Модель образования и срок ее построения — это достойный опыт, который можно применить. Они говорят, что в 1970-х годах были в похожем положении. Тогда они установили надбавку к зарплате учителям в размере 200 долларов, независимо от зарплаты. Кроме того, образцами являются системы образования Англии, Германии, Японии, США.

Самая большая ошибка в образовании

Каких бы затрат это ни стоило, возможно, надо было создать такие условия, чтобы преподаватели, которые были у нас в 1990-х годах, не ушли. Мы потеряли многих преподавателей, особенно тех, кто начинал свою деятельность. Работать в вузе тогда было очень престижно, но многие ушли именно из-за низкой зарплаты и отсутствия перспектив. И этот отголосок чувствуется и сегодня.

Пригласить на работу талантливого молодого человека, окончившего магистратуру, очень трудно. А те, кто приходят, работают несколько лет и уходят.

Утечку мозгов можно остановить четко видимой перспективой карьеры. Вуз должен богатеть и развиваться, тогда он сможет удерживать лучших и растить поколение ученых.