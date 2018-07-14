В отделе внутренних дел Каттакургана Самаркандской области назначен новый начальник. Им стал подполковник Фарход Эшбоевич Джураев, сообщила пресс-служба МВД. На этом посту он сменил Ильяса Абдукаххарова.

ОВД Каттакургана получил печальную известность после публикации видео, на котором сотрудник отдела унижает женщину, при этом на записи слышны другие голоса. Инцидент произошел в начале июня, но известно о нем стало только через месяц, когда появился видеоролик.

В отношении сотрудника ОВД было возбуждено уголовное дело, а в отношении руководства отдела была начата служебная проверка. Инцидент вызвал широкий общественный резонанс.