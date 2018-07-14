Сборная Бельгии одержала победу над командой Англии в матче за «бронзу» чемпионата мира-2018. Встреча в Санкт-Петербурге в субботу завершилась со счетом 2:0.





Защитник сборной Бельгии Тома Менье открыл счет на 4-й минуте. Игрок коленом замкнул передачу полузащитника Насера Шадли с левого фланга.





Удвоил преимущество Эден Азар. На 82-й минуте Кевин Де Брейне вывел своего партнера один на один с вратарем, Азар пробил мимо Джордана Пикфорда в ближний угол.





Команду уже встречались на групповом этапе турнира. Тогда Бельгия победила Англию со счетом 1:0.

В финале мундиаля Хорватия сыграет с командой Франции. Встреча состоится 15 июля на московском стадионе «Лужники» в 20:00 по ташкентскому времени.

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