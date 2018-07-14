Многие мечтают превратить свой дом в настоящий оазис прохлады посреди душного города. Кондиционеры LG ARTCOOL Mirror в летнюю жару станут настоящим спасением, ведь они обладают технологиями быстрого охлаждения и климат-контроля, который стабильно поддерживает комфортную температуру в комнате. Три основные причины, почему стоит остановить свой выбор именно на кондиционерах LG.

Экономия бюджета

Энергоэффективность — то, на что стоит обращать внимание, выбирая технику для дома, ведь от этого напрямую зависит семейный бюджет. Ориентированный на будущее кондиционер LG ARTCOOL потребляет на 70% меньше электроэнергии по сравнению с другими схожими моделями. Добиться таких показателей стало возможным благодаря технологии Dual Inverter Compressor, которая позволяет экономить больше энергии и распространять воздух дальше и быстрее, чем в обычном кондиционере. К тому же LG ARTCOOL охлаждает помещение на 40% быстрее. А 10-летняя гарантия на компрессор позволяет не беспокоиться о надежности кондиционера — он точно прослужит долгие годы.





Очищение воздуха

Кондиционер LG ARTCOOL с функцией ионизатора уничтожает 99% всасываемых бактерий за 60 минут. Регулярная часовая ионизация поможет предотвратить возникновение многих заболеваний, аллергии и справится с неприятными запахами.





Бесшумная работа

Назойливый гул кондиционера особенно раздражает ночью, да и днем отвлекает, заглушая другие звуки. LG ARTCOOL работает более плавно и с низким уровнем шума, благодаря наклонному вентилятору и технологии Dual Inverter Compressor. Это позволяет наслаждаться всей семьей чистым прохладным воздухом без лишних шумов.





На рынке Узбекистана кондиционер LG ARTCOOL Mirror представлен в двух мощностях охлаждения: «Девять» (9000 BTU) и «Двенадцать» (12000 BTU). Для помещения размером до 25 кв. м больше подойдет модель AM09BP, а для помещения размером до 35 кв. м — модель AM12BP.

Приобрести кондиционер LG ARTCOOL Mirror, а также ознакомиться с ценами можно в различных торговых точках и магазинах:

технорынок «Флешка» (бывшая «Малика»);

рынок «Ипак Йули» (бывший Абу-Сахий);

сеть MEDIAPARK Bozori;

фирменный магазин LG в ТРК Next.

Получить дополнительную информацию можно потелефону: (+99871) 143−00−03





Повопросам сервисного обслуживания техники компании LG Electronics можно обращаться вслужбу сервисной поддержки покупателей LG потелефону: 0−800 120−22−22. Для жителей Узбекистана звонок наэтот номер бесплатный. Важно: номер необходимо набирать полностью.

Официальные странички LG Uzbekistan всоциальных сетях:

Facebook: fb.com/LGUzbekistan

Instagram: @LGUzbekistan

На правах рекламы.