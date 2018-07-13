«Газета.uz» совместно с сайтом Zira.uz представляет рецепты десертов, которые не нужно выпекать в духовке.

Тирамису





Тирамису — это итальянский десерт с печеньем, кофе и сливками. В классический тирамису кладут сырые яйца, но в этом рецепте можно обойтись и без них. Главное — следовать рецепту и не взбивать сливки слишком сильно, они должны остаться жидкими.

Шоколадный семифредо





В такую жару хочется чего-то легкого и освежающего. Семифредо, итальянское мороженое, отлично подойдет для этой цели. Готовый десерт по этому рецепту получается нежным, воздушным, с насыщенным ароматом шоколада и при этом не слишком сладким.

Фруктовый десерт





Простой, но эффектный десерт получается из фруктов и йогурта. Для него можно взять любимые фрукты, орехи и йогурт без добавок. Кокосовая стружка придает десерту пикантность и тонкий аромат, который отлично сочетается с фруктами.

Чизкейк из каймачной сузьмы





Этот красивый торт совсем не нужно выпекать: его основу делают из печенья, а начинку — из взбитой некислой сузьмы с желатином. Сверху чизкейк можно покрыть желе из малины или любимых ягод.

Ягодное мороженое





Приготовленное из натуральных продуктов мороженое можно без опаски давать детям. Для того, чтобы приготовить холодный десерт по этому рецепту, можно взять любые ягоды: малину, смородину, вишню. Такое мороженое не добавит лишних килограммов, будет полезным и вкусным.

Арбузная гранита





Начинается сезон арбузов, из которых можно приготовить граниту — колотый фруктовый лед. Такой десерт отлично освежает в жару, он очень сочный, не слишком сладкий и, главное, полностью натуральный. Для его приготовления требуется всего три ингредиента — арбуз, лимон или лайм и мед.

Бананово-ягодное мороженое





Полезное и вкусное мороженое из свежих ягод и бананов можно с легкостью приготовить дома. Готовое мороженое будет напоминать сливочно-фруктовый пломбир: нежное, сладкое и ароматное, оно понравится всей семье и освежит в летний зной.

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