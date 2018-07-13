Бывший хоким Сурхандарьинской области Эркинжон Турдимов, назначенный и. о. хокима Самаркандой области, выразил благодарность жителям Сурхандарьи за поддержку во время его работы главой администрации.
«Дорогие жители оазиса! Я безгранично благодарен народу Сурхандарьи, за год и семь месяцев я научился многому у жителей этого оазиса. Я считая, что будут всегда в долгу перед народом Сурхандарьи. Бесконечно благодарю всех, кто за все это время работал со мной плечом к плечу», — написал Эркинжон Турдимов в Facebook.
В сотнях комментариев к посту жители области выразили благодарность и пожелания дальнейшей успешной работы, подчеркивая, что не все руководители-выходцы из Сурхандарьи работали так же самоотверженно, как он. Многие пишут, что огорчены его уходом, что с трудом сдерживают слезы, и просят его остаться.
Жители Самаркандской области, в свою очередь, выражают радость в связи с назначением нового хокима и говорят, что мечтали о том, чтобы он возглавил область. Некоторые интернет-пользователи просят Эркинжона Турдимова вернуться в Навоийскую область, где он долгое время работал хокимом.
Одна из жительниц Сурхандарьи, Комила Юсупова, опубликовала обращение от «матерей Сурхандарьи» на имя президента Узбекистана Шавката Мирзиёева, в котором просит оставить Эркинжона Турдимова хокимом области.
В обращении, набравшем сотни «лайков» и комментариев, отмечается, что Эркинжон Турдимов сделал очень много добрых дел для народа области и планировал вместе с жителями много других изменений.
«Он должен быть нашим руководителем еще минимум пять лет. Наш президент Шавкат Мирзиёев подарил сурхандарьинскому народу изумруд, но теперь его забирает. Мы, сурханский народ, девушки и женщины, седые матери, просим нашего мудрого и справедливого президента разрешить Эркинжону Турдимову остаться здесь хотя бы еще на пять лет», — пишет она.
«Газета.uz» приводит некоторые комментарии, опубликованные к посту Эркинжона Турдимова.
«Если такие великодушные и народные руководители будут работать в одном месте минимум четыре-пять лет, будет сильное развитие. Сурхандарья только начала вставать на ноги, надеемся, новый хоким продолжит его дела и станет опорой».
«Просьба от жителей оазиса уважаемому Президенту:
Вы забираете у нас честного, благородного хокима, который только начал осуществлять мечты всех жителей Сурхандарьинской области в возрасте от 7 до 70 лет, который боролся за интересы народа, экономический и социальный рост области. Нам очень нужен Эркинжон Акбутаевич Турдимов, который заложил фундамент развития потенциала нашей области. Просим главу нашего государства оставить хокима нашей области, чтобы превратить Сурхандарью по-настоящему в «южный изумруд».
Shuhrat Shuhratov
Молодец хороший руководитель живущий чаяниями народа, чего и ждет наш Президент от всех руководителей всех звеньев. Вот бы все были такими мудрыми как он.
Azamat Jalilov
Молодец просто нет слов халк мехрини козониш хар кимга насиб киладиган иш эмас. Ишларига омад тилайман. Яхши инсон яхши лидер.