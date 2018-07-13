Бывший хоким Сурхандарьинской области Эркинжон Турдимов, назначенный и. о. хокима Самаркандой области, выразил благодарность жителям Сурхандарьи за поддержку во время его работы главой администрации.





«Дорогие жители оазиса! Я безгранично благодарен народу Сурхандарьи, за год и семь месяцев я научился многому у жителей этого оазиса. Я считая, что будут всегда в долгу перед народом Сурхандарьи. Бесконечно благодарю всех, кто за все это время работал со мной плечом к плечу», — написал Эркинжон Турдимов в Facebook.

В сотнях комментариев к посту жители области выразили благодарность и пожелания дальнейшей успешной работы, подчеркивая, что не все руководители-выходцы из Сурхандарьи работали так же самоотверженно, как он. Многие пишут, что огорчены его уходом, что с трудом сдерживают слезы, и просят его остаться.

Жители Самаркандской области, в свою очередь, выражают радость в связи с назначением нового хокима и говорят, что мечтали о том, чтобы он возглавил область. Некоторые интернет-пользователи просят Эркинжона Турдимова вернуться в Навоийскую область, где он долгое время работал хокимом.

Одна из жительниц Сурхандарьи, Комила Юсупова, опубликовала обращение от «матерей Сурхандарьи» на имя президента Узбекистана Шавката Мирзиёева, в котором просит оставить Эркинжона Турдимова хокимом области.

В обращении, набравшем сотни «лайков» и комментариев, отмечается, что Эркинжон Турдимов сделал очень много добрых дел для народа области и планировал вместе с жителями много других изменений.

«Он должен быть нашим руководителем еще минимум пять лет. Наш президент Шавкат Мирзиёев подарил сурхандарьинскому народу изумруд, но теперь его забирает. Мы, сурханский народ, девушки и женщины, седые матери, просим нашего мудрого и справедливого президента разрешить Эркинжону Турдимову остаться здесь хотя бы еще на пять лет», — пишет она.

«Газета.uz» приводит некоторые комментарии, опубликованные к посту Эркинжона Турдимова.

«Если такие великодушные и народные руководители будут работать в одном месте минимум четыре-пять лет, будет сильное развитие. Сурхандарья только начала вставать на ноги, надеемся, новый хоким продолжит его дела и станет опорой».

«Просьба от жителей оазиса уважаемому Президенту:

Вы забираете у нас честного, благородного хокима, который только начал осуществлять мечты всех жителей Сурхандарьинской области в возрасте от 7 до 70 лет, который боролся за интересы народа, экономический и социальный рост области. Нам очень нужен Эркинжон Акбутаевич Турдимов, который заложил фундамент развития потенциала нашей области. Просим главу нашего государства оставить хокима нашей области, чтобы превратить Сурхандарью по-настоящему в «южный изумруд».