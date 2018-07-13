Министр народного образования Узбекистана Шерзод Шерматов, назначенный на этот пост в конце июня, призвал инвестировать централизованные средства в народное образование, а не в реальный сектор. Своими мыслями он поделился в Facebook.

«Президентом поставлена конкретная задача кардинального пересмотра роли учителя в обществе. В настоящее время ведется работа по подготовке соответствующих документов. Сейчас, к сожалению, [имеется] более 11 тысяч вакансий педагогов, и более 66 тысяч педагогов работают в системе МНО без высшего образования. Менее 30% учителей составляют мужчины, а в городе Ташкенте — всего 10%», — написал министр.

«Уровень средней зарплаты сферы народного образования за последние три года был одним из самых низких и имел один из самых низких темпов роста. Так, например, по соотношению к уровню зарплат в сфере финансов средний уровень зарплат в народном образовании за последние три года снизился с 48% до 42%!» — отметил он.





Сравнительная таблица средней зарплаты (1 — по республике, 2 — в сфере финансов и страхования, 3 — в сфере общего среднего образования), опубликованная Шерзодом Шерматовым в Facebook.

«Принудительное удержание от зарплаты учителей на обязательную подписку на газеты и журналы (более 200 наименований), покупку билетов на проводимые развлекательные мероприятия, проведение аттестации и т. д. приводят к сокращению и без этого низкого уровня их заработной платы», — заявил Шерзод Шерматов.

«А потом все удивляются, почему увеличиваются поборы в школах, снижается качество образования, ухудшается воспитание молодежи, увеличиваются случаи правонарушений, суицидов среди учащихся», — отметил глава МНО.

«Мы все должны понимать, что дети проводят основное время в школе, и именно те, кто получил качественное образование и хорошее воспитание в школе, имеют больше шансов стать успешными в будущем. Секретом успеха таких стран, как Япония, Сингапур, Корея является именно высокий статус и зарплаты учителей, в связи с чем на одно вакантное место учителя приходятся десятки претендентов», — продолжил министр.

«Просим наших многоуважаемых финансистов на этот раз подойти к выполнению поручения Президента по-другому, стараясь найти реальные решения поставленной задачи, а не различные отговорки, почему нельзя это сделать. Для реального исправления ситуации зарплаты в сфере народного образования необходимо увеличить в разы, а не на несколько процентов. Это также будет стимулировать потребительский спрос и увеличение экономической активности на местах», — написал Шерзод Шерматов.

«То, что государство является плохим менеджером в реальном секторе экономики, уже показывает опыт неэффективно реализованных инвестиционных проектов на миллиарды долларов за счет централизованных источников на протяжении нескольких лет. Зачем наступать на те же грабли? Поэтому государство должно концентрироваться на инвестициях централизованных средств в образование и создать привлекательную инвестиционную среду, чтобы в реальный сектор экономики направлялись именно частные и прямые иностранные инвестиции», — считает министр.

«Молодежь своими глазами должна увидеть, [насколько] лучше живут учителя, чем представители других сфер. Только тогда будут реальные изменения, в том числе и в интересе учащихся к школе. А пока вряд ли можно сравнить уровень жизни среднего учителя и среднего финансиста на местах», — заключил он.