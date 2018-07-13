Компания Samsung Electronics представляет новую программу поддержки владельцев бытовой техники — «VIP-Cервис». Став ее участником, можно выйти на новый уровень сервиса.

Samsung VIP-Сервис — это эксклюзивная программа индивидуальной и профессиональной поддержки владельцев премиум-техники бренда.





Преимущества новой службы поддержки:

Специальная горячая линия для участников программы «VIP-Сервис» работает ежедневно. Консультанты высокого класса ответят на любой вопрос, помогут настроить технику и решить любые непредвиденные ситуации, а также подскажут информацию об удобных и полезных возможностях устройств Samsung.

Качественное сервисное обслуживание — одно из главных преимуществ приобретения фирменной техники Samsung через сети магазинов-партнеров компании.

Больше никаких ожиданий на линии и очередей в обслуживании.

Программа «VIP-Cервис» распространяется только на продукты, помеченные специальным одноименным значком. Срок действия программы равен дате гарантийного талона устройства.





Чтобы воспользоваться преимуществами новой программы, необходимо купить технику, помеченную специальным знаком, и зарегистрироваться по звонку в службу поддержки.

Данная услуга действует на технику в магазинах А-34 и В-18 на рынке «Флешка» (Малика).

Номер единой службы VIP-поддержки: (+99895) 202−77−99.

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