Туробжон Джураев, с июня прошлого года работавший хокимом Самаркандской области, был освобожден от должности по обвинениям в совершении преступных действий, сообщила программа «Ахборот 24» телеканала «Узбекистан 24».
«Он организовал целую вертикаль взяточничества ради собственной выгоды, развел местничество, успешно вымогал денежные средства. В ходе следствия сам Джураев ничего отрицать не стал», — говорится в программе.
В деле также фигурируют бывший заместитель хокима Самаркандской области по вопросам развития промышленности, капитального строительства, коммуникаций и коммунального хозяйства Уткир Абдуллаев, специалист по строительству Баходир Ходжакулов и помощник хокима Ботир Ходжакулов.
«В хокимияте действовала так называемая ставка за выдачу разрешений на строительство многоквартирных домов и при распределении земельных участков предпринимателям области под строительство жилых объектов», — указывается в «Ахборот 24».
Ведется следствие, обвиняемые взяты под стражу.
«Газета.uz» ранее писала о незаконных строительных работах в исторической части Самарканда, а также о нарушениях, совершаемых застройщиками.
Умид Ибадуллаев
Второй (чуть ли не первый) по значимости регион , а администрация ни как не может сделать из него развитый город.
Artem Is
До тех пор, пока в стране будут действовать коррупционные спайки из кланов и чиновников, никакие реформы не будут реализованы до конца. Всегда будут люди, чьи личные интересы стоят выше интересов народа и государства. Поэтому начинать все преобразования нужно с зачистки всех мафиозных групп. Иначе, страну не поднять. Надеюсь, президент готов к жестким волевым решениям и не побоится настроить против себя коррупционеров, паразитирующих на государственных должностях.
И да, надеюсь, Ташкентские мафиози тоже не останутся в стороне. Коррупция проникла во все сферы и поразила все общество. Только искоренив ее, невзирая на личности и кланы, можно говорить о реформах и новом этапе государственного строительства.
Solo Fernando
Почему в деле фигурируют одни хокими и зам хокими? А где кто дают взятки?? Они тоже должны вести наказание
Artem Is
Почти каждый, кто приходит на государственную должность, рассматривает свою позицию, как источник личного обогащения. Не покривлю душой, если скажу, что коррупция и взяточничество, кумовство и грабёж, стало доминирующей идеей среди большинства людей в нашей стране. Есть единицы, такие как Шерзод Шерматов, кто болеет за свое дело и пытается изменить систему. Но сейчас такие люди воспринимаются, как нечто удивительное, как исключение из правил. Как мы дошли до этого? Все воруют, и все об этом знают. Даже в Ташкенте творится беспредел, а в областях вообще феодализм — хокимы ни перед кем не отчитываются и не несут никакой ответственности. Реальная борьба с коррупцией — это единственный выход для нашей страны. Иначе, мы никогда не вырвемся из порочного круга нищеты, повсеместного взяточничества и очковтирательства. Пусть всех проверяют, пора заканчивать беспредел кланов и мафии, проникшей во все сферы нашей жизни.
Lovely Heart
Народ, давайте поддержим все усилия Шавката Миромоновича! Не бойтесь никого — хокима, начальников. Если стали свидетелями преступления — сообщайте. Президенту нужна поддержка народа. Потому что предателей ещё много осталось на местах
Ravshan Abdukadyrov
Coгласен с предыдущими комментариями. когда ставили Хокимом Туробжон Джураева хвалили его как самого принципиального чиновника. Я скажу, пока есть люди которые берут всегда найдутся те которые дают. Ведь кто ему мешал отказаться от взяток и работать ради народа и области. Вообще не понимаю зачем брать взятки, когда ты и так ХОЗЯИН всей области. ТЫ работу так поставь чтобы НАРОД был доволен твоей работой. А узбекский народ всегда сам отблагодарит по заслугам. Только не надо все ПЯТЬ пальцев в рот. И ещё всегда когда чиновник берет взятку кивает на верх “дескать там тоже ждут“.. Вот это нужно пресечь раз и навсегда. А нашему НАРОДУ нужно научиться сдавать каждого взяточника ПРАВООХРАНИТЕЛЬНЫМ органам с поличным.