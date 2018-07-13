Туробжон Джураев, с июня прошлого года работавший хокимом Самаркандской области, был освобожден от должности по обвинениям в совершении преступных действий, сообщила программа «Ахборот 24» телеканала «Узбекистан 24».

«Он организовал целую вертикаль взяточничества ради собственной выгоды, развел местничество, успешно вымогал денежные средства. В ходе следствия сам Джураев ничего отрицать не стал», — говорится в программе.





В деле также фигурируют бывший заместитель хокима Самаркандской области по вопросам развития промышленности, капитального строительства, коммуникаций и коммунального хозяйства Уткир Абдуллаев, специалист по строительству Баходир Ходжакулов и помощник хокима Ботир Ходжакулов.

«В хокимияте действовала так называемая ставка за выдачу разрешений на строительство многоквартирных домов и при распределении земельных участков предпринимателям области под строительство жилых объектов», — указывается в «Ахборот 24».

Ведется следствие, обвиняемые взяты под стражу.

«Газета.uz» ранее писала о незаконных строительных работах в исторической части Самарканда, а также о нарушениях, совершаемых застройщиками.

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