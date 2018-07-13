Министерство здравоохранения Узбекистана освободило от должности начальника Ташкентского областного бюро судебно-медицинской экспертизы Мухамадали Хайдарова после обращений граждан о нарушениях, сообщили «Газете.uz» в информационной службе Минздрава.

В связи с обращениями Минздрав провел служебную проверку в бюро, которая показала, что здесь проводились неправильный расчет и оплата заработной платы и приравненных к ней выплат.

При проведении экспертиз и составлении заключений использовались непригодные медицинские средства.

Собранные материалы направлены в органы прокуратуры для принятия решения об ответственности виновных лиц, отметили в Минздраве.