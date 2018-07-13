В настоящий момент банк «Ипак Йули» находится на стадии активных переговоров с Исламской корпорацией по развитию частного сектора (входит в группу Исламского банка развития) на предмет оказания консультационных услуг в рамках разработки проекта по созданию «Исламского окна» с внедрением широкого спектра исламских банковских услуг.

11 июля в здании головного офиса АИКБ «Ипак Йули» прошла встреча между делегацией ИКРЧС, возглавляемой госпожой Нида Раза (директор Департамента консультационных услуг ИКРЧС) и руководством банка «Ипак Йули» во главе с председателем правления Саидаброра Сайдахмедова. Участники переговоров выразили свои предложения и мнения по созданию первого «Исламского окна» в Узбекистане.

Представители ИКРЧС подчеркнули большую значимость данного проекта для населения Узбекистана и отметили, что переговоры прошли продуктивно.





Ранее во время 43-го ежегодного собрания группы ИБР, которое проходило в Тунисе с 1 по 5 апреля 2018 года, делегация Узбекистана провела несколько встреч с руководством и структурными подразделениями Исламского банка, в рамках которых была достигнута предварительная договоренность о реализации пилотного проекта по созданию «Исламского окна» на базе коммерческих банков страны.





Учитывая вышеизложенные двусторонние переговоры, «Ипак Йули» планирует стать коммерческим банком, предоставляющим банковские услуги по принципам исламского финансирования на базе «Исламского окна» в Узбекистане.

«Исламское окно» — это отдельное структурное подразделение в традиционном коммерческом банке, предоставляющее банковские услуги на основе принципов Ислама, в отличие от полностью Исламского банка, который вообще не предоставляет традиционные банковские услуги.

«Исламские окна» есть во многих банках мира, среди которых America Express Bank, HSBC, ANZ Grindlays, BNP-Paribas, Chase Manhattan, UBS и другие. Они могут предоставлять весь спектр исламских банковских услуг в полном соответствии с нормами шариата, которые по сути являются полноценной альтернативой традиционным банковским продуктам.

Банк «Ипак Йули» всегда выражал большую заинтересованность в активном участии в проекте по широкому внедрению механизмов исламского финансирования в Узбекистане. В частности, он является первым узбекским банком, начавшим сотрудничество с ИКРЧС для предоставления финансирования субъектам малого и частного бизнеса на основе принципов исламского банкинга.

Начиная с 2006 года, банком «Ипак Йули» были привлечены три линии финансирования на общую сумму 22 млн долларов США, в рамках освоения которых профинансировано 43 проекта и создано свыше 650 новых рабочих мест. Накопившийся большой опыт и знания в сфере исламского финансирования дают банку «Ипак Йули» наилучшие предпосылки для реализации проекта по созданию первого «Исламского окна» в Узбекистане.





ИКРЧС является подразделением Исламского банка развития по частному сектору. Основной целью подразделения является поддержка экономического развития стран-членов Корпорации посредством предоставления финансирования частному сектору. Миссия Исламского банка развития состоит в поддержании экономического и социального прогресса в странах мусульманского мира в соответствии с законами ислама.

На правах рекламы.