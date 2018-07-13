Проект стратегии инновационного развития Узбекистана до 2021 года опубликован для общественного обсуждения 12 июля.

Как отмечается в документе, в 2015 году Узбекистан занял 122 место в рейтинге Глобального инновационного индекса, в 2016 и 2017 годах страна в рейтинг не вошла «ввиду отсутствия многих показателей».

Определены системные проблемы инновационного развития, в частности:

низкий уровень взаимосвязей инновационного развития между отраслями и секторами экономики и научными учреждениями;

отсутствие необходимого уровня координации процессов инновационного развития со стороны министерств и ведомств, а также органов государственной власти на местах;

отсутствие среднесрочных и долгосрочных целей и программ инновационного развития страны на 3−10 лет.

В качестве основных задач стратегии инновационного развития Узбекистана перечислены:

повышение качества и охвата образованием на всех уровнях, развитие системы непрерывного образования, обеспечение гибкости системы подготовки кадров исходя из потребностей экономики;

укрепление научного потенциала и эффективности научных исследований и разработок, создание действенных механизмов интеграции науки, образования и бизнеса для широкомасштабного внедрения результатов научно-исследовательских, опытно-конструкторских и технологических работ;

увеличение государственного и частного финансирования инноваций и научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ, внедрение современных форм финансирования инноваций;

повышение роли и эффективности деятельности правительства, внедрение современных методов и инструментов государственного управления;

обеспечение защиты прав собственности, создание конкурентных рынков и равных условий ведения бизнеса, развитие государственно-частного партнерства;

создание устойчиво функционирующей инфраструктуры, увеличение доли энергии из возобновляемых источников, обеспечение общего и недорогого доступа к высокоскоростному интернету.

Одна из основных целей стратегии — способствовать вхождению Узбекистана в топ-50 стран Глобального индекса инноваций до 2030 года.