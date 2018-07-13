Национальная авиакомпания «Узбекистон хаво йуллари» выполнит чартерные рейсы по маршруту Париж — Москва — Париж 14 и 15 июля.

Как сообщили «Газете.uz» в пресс-службе НАК, компания перевезет болельщиков сборной Франции по футболу в количестве 480 человек.

В эти же дни «Узбекистон хаво йуллари» выполнит рейсы по маршруту Загреб — Москва — Загреб для перевозки болельщиков сборной Хорватии в количестве 480 пассажиров на финал чемпионата мира по футболу, который состоится 15 июля.

Рейсы запланированы на самолетах Boeing 767.