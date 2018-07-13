Подготовленный для представления в правительство проект закона «О правах лиц с инвалидностью» не соответствует интересам лиц с инвалидностью, его статьи носят декларативный и отсылочный характер, считает Ойбек Исаков, председатель Ассоциации инвалидов Узбекистана.

Лица с инвалидностью сталкиваются со множеством вызовов: отсутствие инклюзии во всех сферах общественной жизни (доступа к социальной инфраструктуре, услугам и информации), трудности с трудоустройством, стереотипы и стигмы в обществе как результат медицинского и благотворительного подхода к решению проблем лиц с инвалидностью — в отсутствие социального подхода.

Отсутствуют государственные стандарты на производимые и закупаемые технические реабилитационные средства, нет полноценной статистики по лицам с инвалидностью. Общественные организации инвалидов финансово неустойчивы, их организационный потенциал должен быть значительно улучшен. Особенно нужно подчеркнуть невовлеченность лиц с инвалидностью и их организаций на уровне принятия решений, в политические процессы.

Для устранения барьеров, с которыми сталкиваются лица с инвалидностью, 1 августа 2017 года было принято распоряжение президента о совершенствовании системы государственной поддержки инвалидов. В нем обозначен ряд системных проблем в сфере социальной зашиты инвалидов:

отсутствие комплексной системы учета инвалидов не позволяет вести мониторинг за социальным положением инвалидов и своевременно оказывать им необходимую медико-социальную помощь;

устаревшие критерии медико-социальной экспертизы для установления инвалидности, что усугубляется отсутствием научных исследований в данной сфере;

система образования и трудоустройства инвалидов не отвечает современным требованиям, вовлеченность инвалидов в трудовую деятельность составляет в среднем 2%;

отсутствует доступ инвалидов в спортивные, культурные, образовательные и другие социальные объекты, позволяющие обеспечить их содержательный досуг;

отсутствие беспрепятственного доступа инвалидов к общественному транспорту, объектам социальной и другой инфраструктуры препятствует их интеграции в общественную жизнь.

Для улучшения качества жизни инвалидов, оказания им всестороннего содействия в получении образования и трудоустройстве была образована комиссия по подготовке предложений по кардинальному совершенствованию системы господдержки инвалидов. Результатом работы комиссии стало утверждение 1 декабря 2017 года президентом Программы комплексных мер по совершенствованию системы поддержки лиц с инвалидностью и усилению гарантии зашиты их прав и свобод. Пунктом 1 программы была предусмотрена разработка до 1 августа проекта закона «О правах лиц с инвалидностью», учитывающего международные стандарты и требования Конвенции ООН о правах инвалидов.

Для реализации этого пункта были разработаны четыре проекта закона — Минздрава, Национального центра по правам человека, Народно-демократической партии и Ассоциации инвалидов. Для выработки единого проекта при Минздраве была создана рабочая группа, которая взяла за основу проект, разработанный Ассоциацией инвалидов. После обсуждений рабочая группа выработала единый законопроект, и Ассоциация инвалидов надеялась, что он будет окончательным и предоставлен в Кабинет Министров.

Однако проект закона, утвержденный на заседании рабочей группы, был полностью изменен без участия представителей Ассоциации инвалидов, в обход рабочей группы, и теперь в правительство предлагается внести проект закона, не соответствующий интересам лиц с инвалидностью и не содержащий механизмов реализации его положений, статьи которого носят декларативный и отсылочный характер.

В варианте рабочей группы в статье 11 «Обеспечение доступности транспортных средств общего пользования» записано: «В целях создания беспрепятственного доступа лиц с инвалидностью к транспортным средствам общего пользования предприятия, учреждения и организации, осуществляющие транспортное обслуживание населения, независимо от форм собственности, при участии общественных объединений инвалидов обязаны обеспечить доступность транспортных средств общего пользования для всех категорий лиц с инвалидностью». Минздрав добавляет слово «поэтапно». Оно не имеет сроков исполнения, к тому же, согласно указу президента, требование доступности к транспортным организациям вступило в действие незамедлительно с 1 апреля текущего года. Требование о созданий доступности физической среды содержится и в нормативно-правовых актах, в частности, в СНИПе (строительные нормы и правила) — с 1995 года, в законе «О социальной защищенности инвалидов» — с 1991 года. Возникает вопрос: сколько можно исполнять данное требование законодательства поэтапно?

В статье 20 варианта рабочей группы указано: «В целях установления социального партнерства между государственными органами и общественными организациями инвалидов при министерствах и государственных учреждениях, занимающихся вопросами социальной зашиты лиц с инвалидностью, а также при Совете Министров Республики Каракалпакстан, хокимиятах областей и города Ташкента создаются общественные советы по вопросам социальной зашиты лиц с инвалидностью». Минздрав заменяет слово «создаются» на «могут создаваться». Слова «могут создаваться» не обязывают исполнять данного указание. Они перечеркивают весь механизм реализации закона, при том, что в Госпрограмме Узбекистана-2018 предусматривается обязанность госорганов создавать общественные советы. В недавнем постановлении президента также дается поручение государственным организациям в обязательном порядке создавать общественные советы.

В статье «Обеспечение доступности информации» в варианте рабочей группы указывается: «Государство гарантирует лицам с инвалидностью реализацию прав на получение и передачу информации и обеспечивает лиц с инвалидностью информацией, предназначенной для широкой публики, в доступных форматах и с использованием технологий, учитывающих разные формы инвалидности». Вариант Минздрава гласит: «Государство через компетентные органы государственного управления содействует доступу лиц с инвалидностью к информации». Слова «обеспечение» и «содействие» имеют разные значения, к тому же, непонятно, кто является «компетентными органами государственного управления», содействующими в получении информации.

В Конвенции ООН о правах инвалидов четко указывается, что государственные органы обеспечивают инвалидов информацией в доступных для них форматах. Использование слов «могут создаваться» обесценивает положение о создании при Кабинете Министров координационного совета по вопросам инвалидности, а также учреждение должности уполномоченного (омбудсмена) по правам лиц с инвалидностью.

Таких нестыковок и противоречий очень много в законопроекте, предложенном Минздравом, он не отвечает международным стандартам и нормам, закрепленным в Конвенции о правах инвалидов. К сожалению, многие инициативы и идеи президента теряются в подобных проектах законов и подзаконных актах. Если мы сегодня примем закон, не отвечающий международным стандартам и требованием Конвенции о правах инвалидов, то завтра, после ее ратификации, нам опять придется пересматривать законодательство.

Несмотря на принятие государством гарантий по созданию условий для интеграции людей с ограниченными возможностями в общество и пилотирование проектов по инклюзивному образованию, реализация интересов данной категории населения по-прежнему происходит в рамках так называемой медицинской модели. Суть данной модели — приспособление людей с ограниченными возможностями к имеющейся среде. Между тем, мир давно перешел к социальной модели, суть которой — создание безбарьерной среды, т. е. таких условий, чтобы люди с ограниченными возможностями не приспосабливались, а чувствовали себя полноценными членами общества.

Лица с инвалидностью благодарны президенту и правительству за проводимую политику в сфере защиты наших прав, но нам приходится с огромными усилиями «пробивать» принципы инклюзивного общества в проекты нормативных актов, сталкиваясь с устаревшим мышлением и непониманием сущности проводимых преобразований. Мы не хотим упускать шанс улучшить законодательство в сфере защиты прав лиц с инвалидностью, сделать его отвечающим потребностям лиц c инвалидностью и нормам Конвенции о правах инвалидов.

Ойбек Исаков на протяжении 23 лет работает в Узбекском обществе инвалидов. Специализируется на доступности физической среды для лиц с инвалидностью и их правовой защите. Обучался и стажировался по вопросам защиты прав инвалидов и доступной среды в Финляндии, США, Германии и Японии. Выпускник Национальной юридической академии Украины.

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