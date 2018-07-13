В Узбекистане будет предпринят ряд мер по повышению прозрачности деятельности судебных органов. Это предусмотрено указом президента от 13 июля о совершенствовании судебно-правовой системы и повышении доверия к органам судебной власти.

В документе работа судов с общественностью и средствами массовой информации называется неудовлетворительной. Это, отмечается в указе, «не позволяет обеспечить должное освещение судебной деятельности и приводит к снижению доверия населения к судебной власти в целом».

Указом предусмотрено поэтапное внедрение порядка систематического опубликования на вебсайте Верховного суда судебных решений.

Запланировано внедрение в практику судов дачи участникам судебного процесса разъяснений сути принятого судебного акта после его оглашения.

Председатели областных судов и их заместители будут проводить ежеквартальные брифинги для информирования общественности и СМИ о деятельности судов.

Кроме того, ежеквартально будут публиковаться обзоры практики рассмотрения судебных дел в порядке надзора судебными коллегиями Верховного суда, в апелляционном и кассационном порядке — областными и приравненными к ним судами.