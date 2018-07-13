12 июля на автостоянке торгового комплекса «Флешка» в Ташкенте мужчина в ходе скандала нанес ножевые ранения нескольким лицам. По сообщению пресс-службы МВД Узбекистана, подозреваемый — ранее судимый Саиднуъмон Акбаров.

Ранив граждан Х. С., А. А. и Ж. М., мужчина скрылся с места происшествия. Пострадавшие госпитализированы. Принимаются меры по задержанию Акбарова.

МВД просит свидетелей происшествия и владеющих информацией об Саиднуъмоне Акбарове сообщить по телефону 102 или работникам органов внутренних дел.

В воскресенье на территории «Флешки» произошел аналогичный случай — посетитель в ходе ссоры ударил ножом продавца телефонов и скрылся. В ходе оперативных мероприятий он был задержан.