В Бостанлыкском районе Ташкентской области будут снесены здания и сооружения, построенные на берегах рек и каналов в нарушение норм застройки, сообщила программа «Ахборот 24» телеканала «Узбекистон 24».
В настоящее время начат снос построек вдоль крупных автотрасс района, где создается свободная туристическая зона «Чарвак». В репортаже говорится о множестве незаконных построек на берегах реки Чирчик, которая питает канал Бозсу, дающий Ташкенту питьевую воду:
«Подавляющее большинство этих сооружений построены как дачные участки без каких-либо документов и оказывают услуги отдыхающим», — говорится в передаче.
На дачных участках по улице Бештут в Бостанлыкском районе нет системы канализации, и сточные воды сливаются в канал.
В репортаже напоминается, что места отдыха, кафе, рестораны и другие объекты нельзя строить примыкающими к рекам или каналам. Скоро начнется их снос.
В махалле Бештут также имеются незаконные постройки вдоль больших автодорог. Согласно нормам, жилые площади, торговые точки, пункты оказания услуг и сервиса должны находиться не менее чем в 50 м от автотрасс.
По данным телеканала, власти выделили жителям земельные участки в других местах.
Виктор Неизвесный
Да ладно!? Наконец то! Что так долго то?!
Не совсем понятно “По данным телеканала, власти выделили жителям земельные участки в других местах“. Если дома строились как дачи, значит у хозяев уже есть основное жилье, а незаконный самострой нужно просто снести за счёт правонарушителей, разве не так должен работать закон о запрете незаконных построек?!
Андрей М07
Хоть вид и чистоту в Чарваке и Чирчика сделали бы, вид был бы лучше, хоть краснеть перед гостями не надо
Cipher Sayidhan
Кто-то хорошенько “нагрелся“ выделяя незаконным образом богатым государственные земли! Даже герой “Иван Васильевич меняет профессию“ вор-домушник Милославский сказал псевдоцарю Бунше, что нечего разбазариваться Кенской волостью.. Всех, кто давал разрешение на незаконное строительство к ответу перед законом!
Timur Kim
Если дома строились как дачи, то почему они стали незаконными???
И что если у тебя дача то просто можно ее снести не смотря на твои затраты на нее и выделить просто кусок поля взамен???
Хотелось бы конкретики про форму собственности на обьекты.!!!