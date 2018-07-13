В Бостанлыкском районе Ташкентской области будут снесены здания и сооружения, построенные на берегах рек и каналов в нарушение норм застройки, сообщила программа «Ахборот 24» телеканала «Узбекистон 24».

В настоящее время начат снос построек вдоль крупных автотрасс района, где создается свободная туристическая зона «Чарвак». В репортаже говорится о множестве незаконных построек на берегах реки Чирчик, которая питает канал Бозсу, дающий Ташкенту питьевую воду:

«Подавляющее большинство этих сооружений построены как дачные участки без каких-либо документов и оказывают услуги отдыхающим», — говорится в передаче.

На дачных участках по улице Бештут в Бостанлыкском районе нет системы канализации, и сточные воды сливаются в канал.

В репортаже напоминается, что места отдыха, кафе, рестораны и другие объекты нельзя строить примыкающими к рекам или каналам. Скоро начнется их снос.





В махалле Бештут также имеются незаконные постройки вдоль больших автодорог. Согласно нормам, жилые площади, торговые точки, пункты оказания услуг и сервиса должны находиться не менее чем в 50 м от автотрасс.

По данным телеканала, власти выделили жителям земельные участки в других местах.