В Софии 12 июля прошла церемония открытия Узбекско-болгарского торгового дома, сообщила пресс-служба Министерства внешней торговли. Открытие состоялось в рамках пребывания в Болгарии правительственной делегации Узбекистана во главе с заместителем премьер-министра Нодиром Отажоновым.

Учредителями торгового дома, который должен способствовать увеличению поставок продукции Узбекистана в Болгарию, выступили внешнеторговая компания «Узтрейд» и компания MBI Engineering с болгарской стороны.

Участники мероприятия ознакомились с торговым и инвестиционным потенциалом Узбекистана. По итогам проведенных встреч заключены контракты на поставку узбекской продукции.

Днем ранее Нодир Отажонов встретился с заместителем премьер-министра Болгарии по экономической и демографической политике Валери Симеоновым. Они обсудили сотрудничество в транспортно-логистической, инвестиционной и сельскохозяйственной сферах.

Цель визита — подготовка к проведению пятого заседания Узбекско-Болгарской межправительственной комиссии по экономическому и научно-техническому сотрудничеству.