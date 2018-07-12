Впервые в Узбекистане банковские платежи между клиентами «Узпромстройбанка» стали доступны в режиме 24/7. Платежные документы, отправленные в банк, будут обрабатываться немедленно, без участия ответственного исполнителя.

Теперь можно заключать договора, оплачивать товары и услуги, а также получать платежи в любое время дня и ночи.

«Узпромстройбанк» высоко ценит своих клиентов и продолжает внедрять еще более удобные и современные услуги.

Дополнительную информацию можно получить в любом филиале банка, а также на веб-сайте uzpsb.uz.

Телефон: (+99871) 200−43−43

Telegram: t.me/UzSQB

Facebook: fb.com/uzpsb

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