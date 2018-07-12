В Бозском районном суде по уголовным делам Андижанской области завершился судебный процесс и состоялось оглашение приговора в отношении подсудимого Жахонгирмирзо Бултирбоева (1991 года рождения, ранее не судимого). Об этом «Газете.uz» сообщил официальный представитель Верховного суда Азиз Абидов.

Жахонгирмирзо Бултирбоев — владелец кафе «Макс» в Шахриханском районе Андижанской области, где в мае прошлого года произошло массовое отравление мороженным. Министерство по чрезвычайным ситуациям сообщало о 212 пострадавших, однако в материалах уголовного дела фигурируют 1072 пострадавших.

Суд признал подсудимого виновным в совершении преступления, предусмотренного пунктом «б» части 4 статьи 186 (производство, хранение, перевозка в целях сбыта либо сбыт товаров, выполнение работ или оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности) Уголовного кодекса Узбекистана.

Бозский районный суд по уголовным делам с применением статьи 57 (назначение более мягкого наказания) УК назначил Жахонгирмирзо Бултирбоеву наказание в виде лишения свободы сроком на пять лет и с применением статьи 72 (условное осуждение) УК признал назначенное наказание условным и установил ему 2 года испытательного срока.