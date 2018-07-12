В Бозском районном суде по уголовным делам Андижанской области завершился судебный процесс и состоялось оглашение приговора в отношении подсудимого Жахонгирмирзо Бултирбоева (1991 года рождения, ранее не судимого). Об этом «Газете.uz» сообщил официальный представитель Верховного суда Азиз Абидов.
Жахонгирмирзо Бултирбоев — владелец кафе «Макс» в Шахриханском районе Андижанской области, где в мае прошлого года произошло массовое отравление мороженным. Министерство по чрезвычайным ситуациям сообщало о 212 пострадавших, однако в материалах уголовного дела фигурируют 1072 пострадавших.
Суд признал подсудимого виновным в совершении преступления, предусмотренного пунктом «б» части 4 статьи 186 (производство, хранение, перевозка в целях сбыта либо сбыт товаров, выполнение работ или оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности) Уголовного кодекса Узбекистана.
Бозский районный суд по уголовным делам с применением статьи 57 (назначение более мягкого наказания) УК назначил Жахонгирмирзо Бултирбоеву наказание в виде лишения свободы сроком на пять лет и с применением статьи 72 (условное осуждение) УК признал назначенное наказание условным и установил ему 2 года испытательного срока.
Lovely Heart
Более 1000 пострадавших, в итоге условное наказание. Олий Мажлис займитесь ужесточением ответственности служебных лиц, и частных лиц чья деятельность наносит вред обществу. Начиная с таких горе-предпринемателей и заканчивая госслужащим принимающими объекты строительства построенные с нарушениями. А не электронными сигаретами занимайтесь.
Избравший вас народ от вас другого ждёт!
Виктор Неизвесный
Интересно, а как быть с пострадавшими?! По его вине сотням людей был нанесен вред здоровью, а он считай отделался лёгким испугом..! Таких случаев уже десятки за последний год и все они закончатся ничем! В конце концов предприниматели на этом деньги делают, а в итоге “впаривают“ людям товар низкого качества с последствиями для здоровья!
Безнаказанность рождает беззаконие и вседозволеенность!
Railya Urozaeva
Не мешало бы проверить и в городе пункты, где разливное мороженное. На наших глазах в парке “ Дустлик“ бывший парк Бабура. Парень заливал воду и какую то смесь типо мороженного в аппарат по приготовлению мороженного, апотом в добавок вытер края контейнера губкой и выжал в содержимое эту губку. Мы были в шоке! После увиденного вообще страшно теперь кушать разливное мороженное.