Служебные автомобили центрального аппарата Министерства обороны Узбекистана получат государственные регистрационные номерные знаки нового образца, сообщила пресс-служба министерства.
Новые знаки имеют белый фон, на них указаны код территории (например, 01 — Ташкент), порядковый номер из четырех цифр и буквы MV (аббревиатура от Mudofaa vazirligi — Министерство обороны).
Кроме того, новыми номерными знаками будут оснащены и все виды военного автотранспорта войск Минобороны. Знаки также будут иметь четырехзначный порядковый номер, однако фон будет черный.
Nazim Rizaev
отмените еще один анахронизм прошлого века -регистрацию автотранспорта юридических лиц в военкоматах, тогда это нужно было для учета и мобилизации автотранспорта на случай 3-й мировой войны. Сейчас, уже нет СССР, а Узбекистан со всеми хочет дружить, а не воевать!!!