Служебные автомобили центрального аппарата Министерства обороны Узбекистана получат государственные регистрационные номерные знаки нового образца, сообщила пресс-служба министерства.

Новые знаки имеют белый фон, на них указаны код территории (например, 01 — Ташкент), порядковый номер из четырех цифр и буквы MV (аббревиатура от Mudofaa vazirligi — Министерство обороны).

Кроме того, новыми номерными знаками будут оснащены и все виды военного автотранспорта войск Минобороны. Знаки также будут иметь четырехзначный порядковый номер, однако фон будет черный.