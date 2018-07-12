Эффективно работающий климат-контроль для бизнес- и торговых центров остается одним из главных приоритетов при строительстве в городах будущего. При этом большую роль играет гибкость настроек, мощность, устойчивость, простота установки и энергоэффективность. Система кондиционирования LG Multi V5 — это оптимальное решение для охлаждения больших пространств.

Multi V5 представляет собой новое поколение мультизональных (VRF) систем, основными особенностями которых служат: система Dual Sensing Control, новые инверторные компрессоры, антикоррозийное покрытие, функция непрерывного нагрева и улучшенная производительность наружного блока.

Также большим плюсом системы для местного региона является широкий температурный диапазон в режимах охлаждения и нагрева, что отлично подходит для работы в различных климатических условиях. Благодаря улучшенным технологиям, примененным в наружных блоках, в режиме охлаждения они могут функционировать при температурах наружного воздуха до +48 градусов, а в режиме обогрева — вплоть до — 25 градусов Цельсия.





Кондиционер предлагает широкий спектр эффективных систем управления, которые подходят к особенностям любого здания. Данные устройства оснащены легко управляемым интерфейсом, возможностями для подключения стороннего оборудования к управлению и учету потребления электроэнергии. Кроме того, внутренние блоки могут быть укомплектованы интеллектуальным индивидуальным пультом нового поколения.





Одной из систем управления нагрузкой в Multi V5 является технология Dual Sensing Control, которая одновременно измеряет температуру и влажность, что дает более точный анализ явных и скрытых теплопоступлений. Это помогает предотвратить чрезмерное охлаждение помещения и создать благоприятный микроклимат для человека, и в то же время позволяет пользователям экономить электроэнергию.

Инверторный компрессор нового поколения в Multi V5 отличается своей энергоэффективностью и надежностью, увеличенной на 10%. Привод в компрессоре обеспечивает низкий уровень вибрации и шума, а шестиклапанная система предотвращает повреждение компрессора из-за чрезмерно сжатого хладагента более эффективно, чем четырехклапанная.

Особенностями технологии инверторного компрессора Multi V5 являются:

технология Vapor Injection, которая обеспечивает стабильную подачу тепла при низких температурах благодаря двухступенчатому сжатию;

усовершенствованный подшипник из материала PEEK (полиэфирэфиркетон), который до этого использовался только при изготовлении авиационных двигателей, стал надежнее с возможностью более долгой работы без подачи масла;

диапазон частот компрессора от 10 Гц до 165 Гц увеличивает эффективность работы при частичной нагрузке и позволяет быстро достичь заданных температур в кондиционируемом помещении, а также дает быстрый отклик на команды пользователя;

HiPORTM (возврат масла под высоким давлением) обеспечивает отсутствие потерь производительности компрессора при перепуске хладагента;

технология Smart Oil Management определяет специальным датчиком уровень масла в компрессоре в реальном времени, что позволяет автоматически поддерживать его баланс и возврат.

Еще одним плюсом LG Multi V5 являются улучшенные основные компоненты, такие как вентиляторы, разработанные на основе биомиметических технологий и четырехсторонний теплообменник.





К тому же теплообменник наружного блока оснащен эксклюзивным покрытием LG Ocean Black Fin, отличающимся непревзойденной коррозионной стойкостью, и разработанным специально для эксплуатации в самых тяжелых условиях. Двухслойное и двухстороннее покрытие гарантирует защиту от агрессивных веществ, таких как соль и песок, а также промышленные загрязнения.

Тонкая гидрофильная пленка покрытия сокращает образование конденсата на поверхности теплообменника. Это повышает долговечность работы, продлевает срок службы оборудования с одновременным снижением затрат на техническое обслуживание.





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