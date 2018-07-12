Предприниматели смогут существенно снизить расходы на создание и работу хостелов благодаря изменениям, внесенным в государственный стандарт «Туристические услуги. Средства размещения. Общие требования», сообщила пресс-служба Государственного комитета Узбекистана по развитию туризма.

Отменен ряд требований, например, наличие отдельного входа в хостел, лифта в зданиях выше пяти этажей, общественных и служебных помещений, емкости с запасом воды, необходимость определенной площади из расчета на каждого посетителя, а также существенно сокращены требования к персоналу. Изменения к стандарту введены с 10 июля.

Хостелы предоставляют туристам недорогое проживание с меньшим по сравнению с отелями количеством услуг. Обычно они располагаются в центре крупных городов, вблизи достопримечательностей и исторических объектов, а также в шаговой доступности от железнодорожных вокзалов и автобусных станций.