Эркинжон Акбутаевич Турдимов назначен хокимом Самаркандой области, сообщили «Газете.uz» источники в правительстве. До этого он работал хокимом Сурхандарьинской области.

На новом посту Эркинжон Турдимов сменил Туробжона Икрамовича Джураева (1966 г. р.), возглавлявшего Самаркандскую область с июня прошлого года. О причинах отставки не сообщается. В приемной областного хокимията не отвечают второй день.

Эркинжон Турдимов (1969 г. р.) руководил Сурхандарьинской областью с декабря 2016 года, в 2008—2016 годах был хокимом Навоийской области. С 1991 по 1995 год работал в региональных отделениях Узпромстройбанка, затем до 1996 года был заместителем хокима Зарафшана.

Проработав с 1996 по 2000 год в Навоийском отделении Национального банка внешнеэкономической деятельности, стал хокимом Хатырчинского района Навоийской области. До назначения хокимом Навоийской области в 2008 году занимал пост первого заместителя министра сельского и водного хозяйства.

Баходир Пулатов.

Новым хокимом Сурхандарьинской области стал Баходир Бахтиярович Пулатов, с 16 января текущего года работавший прокурором Ташкентской области.