В здании супермаркета Crystal на улице Юнус-ота в Юнусабадском районе Ташкента в четверг произошел пожар. Как сообщила пресс-служба ГУВД столицы, сообщение о пожаре поступило в Управление пожарной безопасности в 13:47. Дым от пожара был виден из разных районов столицы.

Первые расчеты прибыли на место происшествия в течение пяти минут. Всего было задействовано шесть боевых расчетов и две пожарные лестницы.





Фото: ГУВД.

В 14:11 пожар, возникший на верхнем этаже четырехэтажного здания, был локализован, в 14:18 — полностью ликвидирован.

Благодаря действиям сотрудников службы пожарной безопасности не допущено распространение огня на нижние этажи здания (супермаркет открыт недавно, в здании действует только первый этаж). Пострадавших нет. Причина возгорания устанавливается.

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