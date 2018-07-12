В здании супермаркета Crystal на улице Юнус-ота в Юнусабадском районе Ташкента в четверг произошел пожар. Как сообщила пресс-служба ГУВД столицы, сообщение о пожаре поступило в Управление пожарной безопасности в 13:47. Дым от пожара был виден из разных районов столицы.
Первые расчеты прибыли на место происшествия в течение пяти минут. Всего было задействовано шесть боевых расчетов и две пожарные лестницы.
Фото: ГУВД.
В 14:11 пожар, возникший на верхнем этаже четырехэтажного здания, был локализован, в 14:18 — полностью ликвидирован.
Благодаря действиям сотрудников службы пожарной безопасности не допущено распространение огня на нижние этажи здания (супермаркет открыт недавно, в здании действует только первый этаж). Пострадавших нет. Причина возгорания устанавливается.
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Виктор Неизвесный
Вот он, хваленные композитные панели типа алюкапона-горят за милую душу! Давно пора запретить использовать горючие материалы при строительстве! столько дыма и копоти, слава богу никто не пострадал!
Timur Ahmedov
Все еще хотят использовать алюкобонд?
Aider Djeparov
Уважаемые читатели начнем с того что слово “алюкобонд“ это не название материала а название фирмы которая первая в Узбекистане или одна из первых начала производство данного изделия. Алюминиевые композитные панели бывают разные и у каждого свое предназначение. Для облицовки фасада есть определенная модель которая устойчива к огню и не воспламеняется как бумага, прочие виды используются в рекламной отрасли. Как раз таки таковые не обладают стойкости к огню в виду не рентабельности. В строительстве же используются специальные панели у которых слой алюминиевого листа толще обычных и склеивающий листы материал уже имеет свойство предотвращения воспламенения. Эти самые панели для облицовки стоят дороже чем рекламные. Так что тут имеет смысл вопрос не сэкономил ли застройщик деньжат?
P.S
Огнестойкость панелей зависит от конкретной модификации. Трудногорючие композиты получаются в результате высокомолекулярного соединения полиолефинов и специальных добавок — антипиренов. Задача антиперенов — предотвращать не просто возгорание компаунда или изготовленного с помощь него изделия, но и предотвращать распространения пламени. Процентное содержание антиперена в материале зависит от области применения композита и требований заказчика. Трудногорючие композиты применяются в качестве среднего слоя алюминиевых композитных панелей, применяемых для облицовки вентилируемых фасадов жилых зданий высокой этажности и зданий специального назначения. (материал взят с википедии)