На первом этаже девятиэтажного дома по улице Ойбек в Мирабадском районе Ташкента, занятом салоном красоты, произошло возгорание, сообщили «Газете.uz» в ГУВД Ташкента.
Сообщение о пожаре поступило в Центр управления и координации силами и средствами УПБ ГУВД Ташкента в 14:50. На место происшествия прибыли два пожарных расчета.
Как выяснили пожарные, горел «козырек», установленный над салоном красоты Bell Klio. Огнем повреждены оконные рамы квартир со 2-го по 7-й этажи.
В 15:08 пожар был локализован, в 15:09 — полностью потушен. Жертв и пострадавших нет. Причины возгорания устанавливаются.
Андрей М07
Надо бы перед каждым началом сезона проводить пожарную проверку
Galina Aripova Varakina
Наверно, сигарету кто-то кинул с верхних этажей и попало на сухой мусор
Виктор Неизвесный
Вот вам и магазины и салоны на первых этажах жилых домов. Весь дом сгорит из за одного горе предпринимателя сэкономившего на огнетушителе! Хороший повод задуматься, так ли нужны магазины на первых этажах жилых домов и когда кончится бардак в контролирующих органах.