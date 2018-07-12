Депутаты Законодательной палаты Олий Мажлиса Узбекистана, члены фракции Либерально-демократической партии (УзЛиДеП) Абдурашид Абдукодиров и Расул Кушербаев выступили с предложениями по снижению стоимости обучения в вузах.
По их мнению, «заморозка» сумм контрактов в 2017—2018 годах стала большим облегчением для студентов и их родителей. Однако, учитывая ежегодный рост стипендий и зарплат, было очевидным, что такое не могло продолжаться каждый год.
В заявлении депутатов говорится, что их предложения по снижению размера оплаты за обучение учтены не были, соответствующие органы на них никак не отреагировали.
Предложения заключаются в том, чтобы снизить издержки и установить дифференцированную сумму контракта в зависимости от набранных абитуриентами баллов. Кроме того, предлагается уменьшить или отменить стипендию, которая занимает основную часть суммы контракта.
Общая квота приема бакалавров на 2018/2019 учебный год составляет 69,2 тысячи человек (по гранту — 17654, на платной основе — 51546). Получается, что 17654 студентов обучаются за счет бюджета, а студенты, в том числе набравшие на несколько баллов меньше, вынуждены платить контракт в течение четырех лет (при этом сумма ежегодно повышается).
По предложению депутатов, 8304 лучших студентов из 69,2 тысячи (12%) могут обучаться полностью бесплатно по государственному гранту, столько же студентов могут платить 45% суммы контракта, следующие 8304 студента — 60% контракта, еще 12% — 85% контракта, а остальные 52% или 35984 студента — 100% от стоимости контракта.
В результате большое количество студентов могут получить существенную скидку, при этом число оплачивающих контракт увеличится на 215 студентов (дополнительные поступления могут составить ориентировочно 1,8 млрд сумов).
Следующее предложение касается выплаты стипендий. При оплате суммы контракта по частям (за полгода) студент мог месяцами не получать стипендию, пока не оплатит всю сумму. Такой порядок ставит под сомнение необходимость существования стипендии как формы финансовой поддержки студентов, отмечают депутаты.
Они предлагают по желанию студента вычитать сумму стипендии в период каникул и ограничить стипендию одним минимальным размером зарплаты. Таким образом, социальная защита студента будет обеспечиваться одним МРЗП, а сумма контракта может снизиться на 1,7−5,3 млн сумов.
При полном же отказе от стипендий в вузах Узбекистана стоимость контракта не превышала бы 1,5−2 млн сумов, подчеркивают представители УзЛиДеП.
«Нас, честно говоря, беспокоит рост стоимости контрактов, поскольку страдают люди. Наши предложения не нанесли бы ущерба бюджету. В среду мы снова их направили в Кабинет Министров и соответствующие структуры аппарата президента. В течение 10−15 дней мы должны получить ответ. Отказ от предложений должен быть обоснованным. Мы продолжим поднимать эту тему на слушаниях в парламенте», — заявил «Газете.uz» Расул Кушербаев.
Born2be free
Спасибо за то что есть такие люди. Храни Вас Бог! Надеюсь у вас все получится
Indira Nabieva
Многие студенты стараются учиться чтобы получать повышенную стипендию, а если ее не станет, то они перестанут обращать внимание на учебу.
Лёлик Болик
Браво. Снижение стоимости контракта это действительно вопрос о котором стоит депутатам задуматься.
Виктор Неизвесный
Ох ты. Видимо кто то таки прочитал мой комментарий под предыдущей статьёй о повышении стоимости контрактов. Или просто ход мыслей совпал))
Было бы не плохо так же убрать из программы не профильные предметы и возможно уменьшить срок обучения в ВУЗах. Так же, если хотя бы на час сдвинуть время начала занятий, то получится избежать давки в автобусах в часы пик, когда студенты едут на учёбу, а взрослые на работу.
Umid Sodikov
Молодцы! Спасибо за ваш труд!
Rustam Abirov
когда наша экономика нам позволит обучать студентом бесплатно. как это делается к примеру в странах континентальной Европы или даже в Турции. Мы же каждый год на 8% экономически росли вроде как нам говорили. И набор в наши Вузы значительно меньше чем в советский период. Население же выросло почти в 2 раза. Есть ответы?
Андрей М07
Кто хочет учиться тот даже за сломленную парту и без стула сядет учиться. Если студенты учатся ради стипендии, то они вообще не должны учиться. Идут учиться толкьо те кто горят идеей а не за стипендии и гранты.
Igor Ten
Indira Nabieva, субъективное суждение, лишенное всякой логики. Что подпитывает мотивацию к учебе? Мне кажется, поиск новых знаний и фундамент для хорошего заработка в будущем. Зарубежом есть система Erasmus, которая отлично бы вписалась в наши реалии. Опять же, зарубежный опыт стоит и нужно учитывать, не обязательно придумывать велосипед. Высшее образование должно быть доступным и соизмеримым реальным заработным платам по каждому вилояту.
Alijon Karimov
Браво, наш парламент тоже начал свое движение. Так держать!!!
А вообще могли бы разработать закон, не позволяющий повышение стоимости контрактов.
Radiy Ziyatdinov
Справедливо установить две стоимости учебе по контракту: 1. Стоимость контракта со стипендией, 2. Стоимость контракта без стипендии. И пусть студент и его родители выбирают по какому контракту учиться.
Ali Sumatra
Нужно создать петицию на сайте https://meningfikrim.uz/ru
Думаю многие бы поддержали бы эту идею.
Отабек Самандаров
Может кто нибудь подаст идею о снижении стоимости контракта в Вэстминстерском университете!? Контракт вырос до 30 миллионов!!!
Tomas Grey
Если это примут то многим семьям Узбекистана это реально помогут и облегчет жизнь в некоторых семьях учиться по несколько студентов на контрактном основе и они еле концы концами сводить. А то что если многие стараются учится за повышенную степендию это категорически ошибка я сам студент. сделали бы голосование чтоб народ тоже могла участвовать и подержать депутатов
Timur Kim
Да глупо платить себе же стипендию- это очивидно. Человека который пошел учится и за это платит не нужно мотивировать выплатами- он не в детском саду. Этим самым можно будет добится искоренения практики занижения оценок вузами для снижения выплат.
Александр Абдувалиев
Я, когда учился, писал предложения в ректорат на тему того, чтобы “снизить стоимость контракта засчет отказа от стипендии“. Мне давали ответ, что это невозможно, потому что это институту не выгодно. Деньги должны крутиться на счетах.
Skarlet Ivanova
Надо предлагаемую сумму контракта снизить на получаемую стипендию, пусть контрактники учатся без стипендии. Во-первых — будет дешевле обходится родителям, во-вторых институты специально занижают оценки студентам, потому что заинтересованы в том чтобы средства оставались в институте, в третьих, будет правильнее применена льгота по подоходному налогу, так как налогооблагаемая база будет точная-чистый расход плательщика, ведь в настоящее время никто не учитывает, что часть средств он получает обратно в виде стипендии.
Аброр Олимов
В Германии высший образования бесплатно для своих граждан и иностранцев.
Лучше вариант стипендию надо оставить
Dauirbek Kallibekov
Если не были учтены и соответствующие органы на них никак не отреагировали пусть народ проголосует и посмотрим если наберет больше голосов им придется отреагировать если нет то народу это не нравится.
Beka Geo
.. возможно уменьшить срок обучения в ВУЗах. >>> конечно возможно!
когда начали рушить советскую систему, и из 5-ти летней системы перешли на Болонскую, тоже бегали с этой “возможностью“. Результат сегодня — отвратительный уровень знаний выпускников.
Учитывая тот факт, что ниже уровень опускать уже некуда, можно снизить срок обучения до года, и сделать всех дипломированными в короткий период.. Будут у нас дипломированные гастарбайтеры, т.к. экономике абсолютно не нужно на данном этапе такое огромное количество выпускников ВУЗов, которые есть сейчас.
На данный момент обучение 1-го студента обходится государству дороже, чем “доход“ от контракта. В таких условиях абсолютно невозможно говорить о привлечении ВУЗами иностранных профессоров, а это первочередная необходимость, т.к. наше образование оставляет желать лучшего, и причин, что оно само по себе вдруг воспрянет — нет никаких. (В ВУЗах мрак что творится — за бестолковыми студентами стал появляться слой бестолковых преподавателей).
Для какой цели давать столь огромному количеству людей высшее образование, если это
нецелесообразно с точки зрения экономики и качество не соответствует мировым стандартам?
Поэтому во главу должно быть поставлено КАЧЕСТВО подготовленных специалистов.. пусть это будет дорого, но таким образом у нас будет подготовка хоть каких-то кадров, а не толпа с дипломами, большинство из которых потом не знают где найти работу по специальности и вынуждены уезжать из страны (тут и проявляется вся экономическая нецелесообразность)
Beka Geo
Есть ли статистика на тему — сколько стране нужно ежегодно специалистов тех или иных специальностей?
Как мне кажется, раз ВУЗы государственные, то должно быть какое-то гос. планирование данного вопроса.
7319Vyacheslav
Бесплатное высшее образование за границей. Где получить?
В следующих странах Европы и Запада плата за обучение в государственных университетах и высших школах на бакалавра и магистра невысока или отсутствует:
В Бразилии: Некоторые курсы в бразильских университетах преподаются на английском языке, при этом для поступления в государственный вуз нужно всего лишь внести вступительный взнос. Times Higher Education внёс 2 бразильских университета в свой рейтинг 400 лучших учебных заведений мира: Университет Сан-Паулу и Государственны университет Кампинаса.
В Греции: В государственных вузах этой страны могут бесплатно учиться как гречеcкие студенты, так и иностранные. Ключевые требования при поступлении — владение греческим языком и высокий средний балл аттестата. Если абитуриент не знает греческий язык, его придется выучить в течение первого года обучения.
В Исландии взимается только административный сбор в размере 100-250 евро.
В Германии учеба бесплатна в государственных вузах.
В Норвегии, Словении и Люксембурге плата за программы обучения не взимается.
В Польше:В этой стране можно получить образование как на польском, так и на английском языке, однако бесплатных англоязычных программ в разы меньше. Многие университеты предлагают подготовительные языковые курсы польского языка.
Поступить на бесплатную программу можно, сдав вступительные экзамены на “отлично“ или получив стипендию для иностранных студентов.
В США: США входит в список стран с самым дорогим образованием. Но получить университетский диплом здесь можно бесплатно, выиграв грант фонда Фулбрайт, покрывающий все расходы на обучение, транспорт и сдачу экзамена TOEFL. Кроме того, стипендиат ежемесячно будет получать от 2500 до 2900 долларов в зависимости от штата на сопутствующие расходы.
Но эта грантовая программа — не единственная возможность учиться в США бесплатно. Ряд вузов предлагает бесплатные образовательные программы. Среди них — музыкальная школа престижного Йельского университета, члена “Лиги плюща“.
В Финляндии бесплатно большинство программ обучения.
Во Франции обучение на бакалавра стоит 188 евро в год, на магистра — около 259 евро, а в аспирантуре и докторантуре — 393 евро в год.
В Чехии бесплатно обучение на чешском языке, стоимость программ на других языках начинается от 1 тыс. евро за семестр.
В Швеции: Эта скандинавская страна может похвастаться не только своим достатком и прекрасными пейзажами. Она также предлагает отличное соотношение стоимости и качества образования. Более 300 программ в 35 университетах представлены на английском языке. Однако бесплатными являются только докторские программы.
Расходы во время обучения в Европе дешевле, чем в Москве.
Зачастую студенты должны оплачивать только формальный семестровый сбор 40-150 евро, который идет на учебные материалы, бумагу, ксерокопирование и т.д. Отдельная статья расходов — это жилье и питание, которые порой обходятся дешевле, чем в Москве. Например, стоимость аренды комнаты в европейских странах составляет в среднем 200-400 евро, а общая сумма, которая требуется на проживание — 600-900 евро в месяц.
Sardor Mutalov
Я за отмену стипендий и выделении специальных грантов "scholarships'' только одарённым студентам в размере около 1 млн. сумов.
Разве не странно, что в моём вузе никто не получает стипендию отличника. Это доказывает занижения оценки студентов как говорилось выше
Даниил Лед
Виктор Неизвестный согласен с вами. Надо сдвинуть занятия и работу на больших предприятиях на час, на пол часа относительно друг друга. Даже разница в 15 минут равномерно распределит нагрузку на общественный транспорт.
Комил Рахманкулов
Весь мой жизненный опыт подсказывает, что инициатива отказа от или снижения стипендии до 1 МРЗП ничего не хорошего не даст. Если вы помните уже год назад поднималась эта тема, уравнять стипендии всем студентам, чтобы все получали стипендию троечника. Подавали тоже как благие намерения, а настоящая цель была конечно же экономия бюджета. Так вот теперь, снова хотят пронести это, но уже под другим соусом, чтобы простой народ повелся на это и даже добровольно согласился на отказ от стипендии. Вы думаете, после отмены стипендий, сумма контракта станет адекватной? Может сумма контракта года 2 и сохранится на адекватном уровне, а потом быстрыми темпами догонит до 20 миллионных цен, но БЕЗ стипендии. Вот тогда народ поймет, что их снова обули.
Гаджи Мирзаев
Правильно. Стипендия порождает коррупцию. Не стоит верит тому что говорят, что стипендия это стимул для учебы и получения знаний. Именно стипендия виновница коррупции!
Valijan Salomov
Отмените все гранты и стипендии. Нужно оставить только гранты для международных достижений а все остальное отменить. Льготы для армейских тоже нужно отменить.
Inamjan Ibragimov
Я расскажу вам коротко о систему ВО в Чехии:
1. Обучение в вузах бесплатно для всех, в т.ч. для иностранцев
2. Стипендии нет, большинство студентов работают на полставки. Подробнее о том, откуда чешские студенты берут деньги и на что их тратят можно прочитать в этой статье:
http://www.munimedia.cz/prispevek/3-out-of-4-students-in-the-czech-republic-work-alongside-their-studies-10548/
3. Болонская кредитная система. Студент может записаться на тот или иной предмет в любом семестре. Отсюда нет статичных групп, ибо на одном предмете можешь учиться с одними студентами, на другом с другими (например, на С-предметах можно встретить студентов бакалавриата и магистратуры, учащихся вместе). И как следствие, нет кураторов групп, ибо групп как таковых нет.
4. У каждого вуза есть своя информационная система (т.е. сайт), где студенты записывают себе предметы, записываются на экзамены, видят свои оценки и кредиты, по некоторым предметам получают домашние задания (через интегрированную систему Moodle), общаются с преподавателями и однокурсниками по внутренней почте, загружают электронную версию дипломной работы, чтобы преподаватель смог проверить ее на наличие плагиата с помощью специальных онлайн-систем (как antiplagiat.ru, theses. cz) и т.д. Здесь же можно ознакомиться с дипломными работами уже окончивших студентов.
5. Уровень коррупции = 0. Ибо ни один здравомыслящий профессор не станет разрушать свой авторитет, свою карьеру, пачкать свою честь такой грязью. Поскольку ни один преподаватель не берет взятки, они пользуются большим уважением у студентов.
6. Обучение на бакалавриате — 3 года (т.е. 6 семестров), на магистратуре — 2 года (4 семестра). Причем, если в каждом семестре запишешь себе как можно больше предметов, то закончить можно и раньше. На юридических факультетах нет бакалавриата, есть только 5-летняя магистратура, ибо власти справедливо считают, что невозможно подготовить грамотного юриста за 3 года, точно так же, как нельзя за такой короткий срок подготовить хорошего врача. Ведь ошибки юристов, так же как и ошибки врачей могут привести к большим человеческим жертвам, это мы все с вами хорошо знаем.
7. На каждый предмет можно записаться максимум 2 раза и сдавать экзамен по этому предмету максимум 5 раз (3 попытки при первой записи, 2 — при второй, в исключительных случаях декан может позволить дополнительную 6-ю попытку). Вот пример: студент запишет себе предмет в 1-семестре, по окончании будет сдавать экзамен, и если провалит его, будет сдавать еще раз, если еще раз провалит, будет сдавать в третий раз — и, допустим, опять провалит. Потом этот студент запишет себе этот предмет еще раз на следующий семестр, как повтор, потом по окончании этого семестра, будет сдавать экзамен (это уже будет 4-я попытка по этому предмету), если провалит, то будет последний 5-й раз — если и его провалит, то вылетит. И если этот студент после этого еще раз поступит в любой вуз страны, то учеба для него уже будет платной, поскольку он не смог закончить предыдущий вуз (это чтобы люди не злоупотребяли бесплатной системой высшего образования). Если же студент успешно закончит вуз, и потом решит получить второе ВО, то оно тоже будет для него бесплатным.
8. Каждый факультет — это как отдельный вуз, со своим комплексом зданий, со своей огромной библиотекой, лабораториями, столовой (цены в столовой для студентов данного вуза с 50% скидкой) и тд.
9. Во всех вузах и их общежитиях есть бесплатный высокоскоростной wi-fi для студентов, преподавателей и других работников вуза.
10. Студенты могут на 1 или 2 семестра поехать в другие страны по программам Erasmus, Fulbright etc., и наоборот, много студентов приезжают в Чехию из других стран по этим программам, что улучшает культурный обмен между студентами из разных стран.
11. Студенты каждого вуза имеют студенческую карту, интегированную в международную систему ISIC (подбронее на isic. org), которая дает скидки в музеи, театры, книжные магазины и т.д.
12. Студенты до 26 лет имеют 50% скидку на билеты на общественный транспорт.
13. Никаких обязательных непрофильных предметов (кроме иностранного языка (на выбор: английский, немецкий, французский, испанский или русский), который обязателен как на бакалавриате, так и на магистратуре, а также физкультуры, которая обязательна на бакалавриате для всех). Гумманитарии изучают только профильные гумманитарные предметы, техники изучают только точные науки.
14. Соотношение теории и практики на занятиях 50/50.
15. Last but not least, студенты чешских вузов имеют большую мотивацию к учебе, потому что они на 100% уверены, что по окончании вуза то, на какую работу они устроятся зависит то того, какими знаниями они обладают, а не от того, какими связями они обладают.
Inamjan Ibragimov
Indira Nabieva, я очень не согласен с Вами. Студенты не стараются учиться, чтобы получать повышенную стипендию, а дают повышенную взятку преподавателям, чтобы получить эту повышенную стипендию. Т.е. это еще больше извращает и так коррумпированную до мозга костей систему нашего высшего “образования“.
Скажу вам еще больше, давать стипендию нашим студентам не имеет смысла по той простой причине, что почти 100% своей стипендии студенты, как правило, используют для дачи взяток преподавателям. Т.е. эти стипендии используются как средство для еще большего развития коррупции.
Islam Sh
Молодцы депутаты! Подняли сверх актуальную, животрепещущую проблему! Было бы очень хорошо расширить расчеты и коснуться вопросов оплаты за учебу и в филиалах зарубежных вузов: в Вестминстерском (30 миллионов), Сингапурском, РГЭУ им. В.М. Плеханова в Ташкенте (20 миллионов), МГУ.. Там суммы значительно (в 2 и более раза) выше ( ну просто не подъемные!).
И еще, применение льгот по подоходному налогу за оплату контракта за учебу нужно распространить на близких: бабушку, деда, братьев и сестер.
Еще раз, честь и хвала молодым депутатам Абдурашиду Абдукодирову и Расулу Кушербаеву выступившим с инициативой по снижению стоимости обучения в вузах.
Сегодня ряд блогеров откликнулись и высказали интересные предложения, рекомендации. Просьба к депутатам продолжить благородную работу в этом направлении и примите это как наказ от нас — избирателей.