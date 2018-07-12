Сборная Хорватия одержала волевую победу над командой Англии в полуфинальном матче чемпионата мира-2018. Встреча на стадионе «Лужники» завершилась со счётом 2:1.





Англичане забили быстрый гол. На 5-й минуте защитник Киран Триппье со стандарта отправил мяч в верхний угол ворот Даниэла Субашича.





После начального натиска Англия постепенно стала отдавать инициативу Хорватии, которая сравняла счет на 68-й минуте. Шиме Врсалько навесил с правого фланга, Иван Перишич выбежал из-за спины Кайла Уолкера и переправил мяч над головой соперника.





Стороны не смогли выявить победителя в основное время. В экстра-таймах Марио Манджукич выскочил между центральными защитниками Англии и переиграл Джордана Пикфорда. Его гол стал победным в полуфинальном матче.

В финале мундиаля Хорватия сыграет с командой Франции, которая в полуфинальном матче обыграла Бельгию (1:0). Встреча состоится 15 июля на московском стадионе «Лужники» и начнется в 20:00 по ташкентскому времени.

Англия и Бельгие сыграют за третье место 14 июля в 19:00 на стадионе «Санкт-Петербург».

Статистика (в основное время)

Статистика (всего матча)





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