Сборная Хорватия одержала волевую победу над командой Англии в полуфинальном матче чемпионата мира-2018. Встреча на стадионе «Лужники» завершилась со счётом 2:1.
Англичане забили быстрый гол. На 5-й минуте защитник Киран Триппье со стандарта отправил мяч в верхний угол ворот Даниэла Субашича.
После начального натиска Англия постепенно стала отдавать инициативу Хорватии, которая сравняла счет на 68-й минуте. Шиме Врсалько навесил с правого фланга, Иван Перишич выбежал из-за спины Кайла Уолкера и переправил мяч над головой соперника.
Стороны не смогли выявить победителя в основное время. В экстра-таймах Марио Манджукич выскочил между центральными защитниками Англии и переиграл Джордана Пикфорда. Его гол стал победным в полуфинальном матче.
В финале мундиаля Хорватия сыграет с командой Франции, которая в полуфинальном матче обыграла Бельгию (1:0). Встреча состоится 15 июля на московском стадионе «Лужники» и начнется в 20:00 по ташкентскому времени.
Англия и Бельгие сыграют за третье место 14 июля в 19:00 на стадионе «Санкт-Петербург».
7319Vyacheslav
Рад за Хорватию!
Вот такие Способности у Страны в четыре миллиона населения!
Сардор Халматов
Дааа!!! Волевая победа хорватов! Англия не команда чемпионского уровня. Закономерный итог. По игре, счет мог стать 5- 1 в пользу хорватов.
Здорово, что последняя русофобская команда выбыла.
Браво Златко Далич, браво Перешич, браво Манджукич!
Осталось только выиграть французов. И тогда сборной России не будет так обидно, ведь проиграли чемпионам))) Хотя сборная Франции во главе с Гризманом тоже мне импонирует.
Отличная игра, заряд энергии на весь день!
Правда было бы вообще супер, если бы англичан в полуфинале выиграла Россия со счетом 6:0, но ничего думаю в Катаре вернут должок. Нашей сборной есть на кого равняться, хватит имитировать бурную деятельность, нужно поднимать футбол! Равнение на Россию, Хорватию, Бельгию и Бразилию. Португалия, Испания, Германия и тем более Англия это уже вчерашний день. Чемпионат мира доказал, что решает не Месси и Роналду, Неймар и Суарес — решает команда. И сборная России тому яркий пример.
Даёшь Узбекистан и Россию в Катар 2022!
rtui rtui
Молодцы, хорваты! Финал будет очень интересным, буду смотреть и болеть за них )) Не удивлюсь, если они выйдут победителями ))
Cipher Sayidhan
Судья-турок был не на высоте, так же как и его помощники на линии.
Кирилл Морозов
Болел за Англию! Очень обидно.
Сергей Кадыров
МОЛОДЦЫ!!! Пусть Хорватия станет чемпионом мира 2018 года. Не так обидно будет России за поражение с ними по пенальти.. Буду болеть в финальном матче за ХОРВАТИЮ!!!
Uktam Hikmatov
Что с этим чемпионатом мира все разом решили удивлять?
Андрей Долгобородов
ФРАНЦИЯ-вот кто достоин звания Чемпиона Мира-2018!