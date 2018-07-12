Центральный банк Узбекистана объяснил взимание банками комиссионного вознаграждения при обмене поврежденных банкнот иностранной валюты и принятии на инкассо негодных банкнот.

Как говорится в сообщении ЦБ, это необходимо для покрытия расходов на обмен банкнот в иностранных банках-эмитентах, которые связаны, в частности, с транспортировкой, а также наличием комиссии банка-корреспондента или банка-эмитента.

Ранее сообщалось, что коммерческим банкам запрещено отказывать физическим лицам в обмене поврежденных, но признанных годными к обращению банкнот, на национальную валюту или на такие же неповрежденные банкноты, размене, укрупнении и в осуществлении с ними конверсионных операций, а также в приеме на инкассо банкнот, признанных негодными к обращению (критерии признания поврежденных банкнот инвалюты годными и негодными к обращению).