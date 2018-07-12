Меморандум о сотрудничестве на пять лет подписали Республиканский центр обучения основам предпринимательской деятельности и Ассоциация узбекско-китайской торговли. Об этом «Газете.uz» сообщили в Государственном комитете по содействию приватизированным предприятиям и развитию конкуренции — третьем участнике встречи 11 июля.

Стороны договорились укреплять дружественные отношения Узбекистана и Китая в сфере обучения предпринимательской деятельности, а также привлекать китайские инвестиции и технологии.

В частности, Ассоциация узбекско-китайской торговли будет содействовать привлечению гранта для центра через линию «Один пояс — один путь» для организации образовательных программ и исследований в развитии предпринимательской деятельности в Узбекистане.

Предполагается создание «Вопросника китайского инвестора», проведение совместных конференций, семинаров, форумов и проектов. Будет налажен обмен опытом между узбекскими и китайскими преподавателями в сфере обучения предпринимательской деятельности.

Другая сфера сотрудничества будет заключаться в создании постоянно действующей выставочной площадки китайских мини-технологий в малых промышленных зонах, чтобы слушатели курсов центра по окончанию учебы могли ознакомиться с техникой, выпускаемой в Китае, для создания бизнеса и получения льготного кредита в банках Узбекистана.