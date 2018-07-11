Узбекистанцы Лазизбек Узбеков и Аброр Атабаев завоевали золотые медали в греко-римской борьбе на чемпионате мира по спортивной борьбе среди юниоров, прошедшем в Хорватии, сообщила пресс-служба НОК.

На пути к финалу Лазизбек Узбеков в весовой категории до 51 кг одолел соперников из Азербайджана (9:4), Литвы (10:0), Армении (10:1). В финале он победил представителя Индии Лайшарама Мейтея (6:2).

В весовой категории до 48 кг победу одержал Аброр Атабаев, который одолел соперников из Украины (9:0), Армении (4:1), России (6:4) и Казахстана (8:0). В финале представитель Узбекистана одержал победу над соперником Ирана (4:4).

В вольной борьбе Джамшид Маруфов завоевал золотую медаль, а Шахбоз Комилов «бронзу». В греко-римской борьбе Амир Султонов завоевал бронзовую награду.