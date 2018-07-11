Даже у высокотехнологичного проекта есть своя душа. Потому важно сохранить и взрастить ее, помочь стать ей сильнее и притягательнее для каждого, чтобы в ритме современности было отчетливо слышно и ощутимо биение сердца глобального мегаполиса.

В МДЦ Tashkent City к этому вопросу особый подход. Концепция инновационного и высокотехнологичного проекта включает в себя и такой важный аспект, как сохранение материально-культурного наследия. Такого, которым будут гордиться поколения, куда будут съезжаться паломники со всей страны. Потому что память и почитание великих предков — это духовный стержень нации.

Увы, многие культурные объекты сейчас находятся в неприглядном состоянии, и бывает, что застройщики просто игнорируют их наличие, возводя на их месте новые современные высотки.

Но в МДЦ Tashkent City все иначе: когда архитекторы и проектировщики изучали территорию для будущего строительства международного центра, здесь было обнаружено два объекта культурного наследия Узбекистана, датированные XIX—XX вв. еками.

Специалисты застали их в крайне запущенном состоянии и ветхие строения не предполагали элементарных условий для посетителей. Их забывали, многие жители даже не знали историю этих мест.





Например, первый объект на территории махалли «Укчи» — это гробница династии Эшонзодалар, где захоронены четыре ее потомка. Ее представитель Ахмад Эшон Шоший Қоратоший был не только искусным поэтом, создавшим множество прекрасных газелей, но также перевел на узбекский язык священный Коран. Сейчас рукописи автора хранятся в Управлении мусульман Узбекистана.





Другой исторический памятник на территории строительства — мечеть, построенная в XIX веке. Это одно из первых сооружений в стиле модерн, возведенных в Узбекистане. Мечеть носит имя своего создателя — Орифжонбой-ота, на чьи средства была организована стройка.

Тогда было принято решение во что бы то ни стало возродить память народа. Теперь эти объекты под пристальным вниманием застройщиков — их не просто сохранят в процессе строительства — специалисты подготовили архитекторские проекты, в которых предусмотрена полная реставрация нематериальных ценностей. Будут созданы благоприятные условия для посетителей: в жаркий день здесь будет прохладно, зимой — тепло. Места для отдыха и молитвы будут оборудованы всем необходимым.





Эти объекты должны стать центром притяжения верующих со всей страны, туристов и просто ценителей великого исторического прошлого Узбекистана.

На правах рекламы.