11 июля начал работу обновленный пассажирский терминал международного аэропорта «Нукус», сообщает корреспондент «Газеты.uz».

Терминал обладает пропускной способностью 400 пассажиров в час. В реконструированном здании расширены зоны предполетного контроля и выдачи багажа — действуют две багажные ленты, отдельно для международных и местных авиалиний. Здание оснащено европейскими системами кондиционирование и вентилирования.

Для пассажиров местных и международных линий созданы отдельные залы вылета. Имеются комнаты матери и ребенка, медицинский пункт, пункты обмена валюты, сувенирные магазины и кафе.

«Терминал построен в течение года согласно проектным срокам, — рассказал начальник службы организации пассажирских перевозок международного аэропорта „Нукус“ Конысбай Нуратдинов. — В час он может пропускать 200 пассажиров на вылет и 200 на прилет».

Сейчас аэропорт отправляет по понедельникам рейсы Нукус-Москва-Нукус Национальной авиакомпании и ежедневно — два рейса в Ташкент. Как сообщил Конысбай Нуратдинов, ведутся переговоры с казахстанской авиакомпанией Scat Airlines об открытии рейсов в Нукус из Алматы и Актау. В октябре, как ожидается, возобновят регулярные рейсы в Москву «Уральские авиалинии».

Реконструкция аэропорта проведена Национальной авиакомпанией «Узбекистон хаво йуллари» в рамках программы повышения туристического потенциала Узбекистана, улучшения сервиса и модернизации наземной инфраструктуры аэропортов страны.

Международный аэропорт «Нукус» способен принимать практически все виды воздушных судов. Длина взлетно-посадочной полосы составляет 3000 м, ширина — 45 м.

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