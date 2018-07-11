Благодаря тесному сотрудничеству с руководством Вейфанского Профессионального Института компания GrantChina создала благоприятные условия для студентов, поступающих из Узбекистана. Русскоговорящим студентам предлагается возможность комфортабельного проживания и специальные условия для изучения китайского языка, благодаря чему процесс обучения станет более эффективным. Кроме того, компания проводит экскурсии по провинции Шаньдунь, а также по Вейфану.





Обучение на языковых курсах будет абсолютно бесплатным, студенту необходимо заплатить только за проживание.

По окончании языкового года компания помогает своим студентам подобрать программу бакалавриата и магистратуры по правительственному гранту с максимальной стипендией 500$, в которую включено бесплатное обучение и проживание.





Обучение в Китае — это вклад в будущее и возможность идти в ногу с развитием мировой экономики, огромные перспективы личностного и карьерного роста. Профессионал, владеющий китайским языком и знающий менталитет жителей Китая, умеющий наладить с ними контакт, ценится как компаниями из Узбекистана, так и международными организациями, работающими по всему миру. Добро пожаловать на учебу в Китай.

Многообразие программ GrantChina позволяет достичь любую цель в области получения образования: бакалавриат и магистратура в университетах, среднее образование, летние лагеря для детей с организованным перелетом из Узбекистана или в международных группах, языковые и предвузовские программы, обучение на английском, русском и китайском языках.





В настоящее время GrantChina предлагает заключить договор на специальных условиях.

Количество мест ограничено.

Телефоны: (+99899) 484−67−69, (+99899) 898−67−69, (+99899) 882−67−69, (+99899) 989−69−67, (+99899) 884−67−69

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